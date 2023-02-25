В Крыму повредили железнодорожное полотно. Центр национального сопротивления заявил, что это сделали партизаны

Инцидент произошел в районе поселка Почтовое Бахчисарайского района. Из-за повреждения полотна остановили движение поездов. Советник "главы" Крыма Олег Крючков вечером 23 февраля заявил, что полотно отремонтировали и движение поездов восстановлено.

О причинах повреждения оккупанты официально не сообщили. Baza писала, что рельсы подорвали. "Mash на волне" предполагал, что "разлом" остался после тяжеловоза, прошедшего там незадолго до пяти вечера".

Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины, 24 февраля заявил, что рельсы повредили партизаны.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.