Зеленский о деоккупации Крыма в 2023 году: Есть военные шаги. Мы к ним готовимся: морально, технически. А далее будут справедливые шаги

Зеленский о деоккупации Крыма Украиной: Все зависит от нас Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"Я могу сказать только одно – все зависит от нас… Есть военные шаги. Мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически: вооружением, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления, разных категорий и разного характера. Отправляем людей на обучение, не только в Украине… Потому что оружие разного вида. И мы должны быть готовыми. А далее будут соответственные справедливые деоккупационные шаги, – отметил президент Украины. – И дай Бог, чтобы они были удачными".

В интервью BBC, опубликованном 23 февраля, Зеленский говорил, что без деоккупации Крыма "не будет нормального мира для Украины, Европы, мира".