Зеленский о деоккупации Крыма в 2023 году: Есть военные шаги. Мы к ним готовимся: морально, технически. А далее будут справедливые шаги

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook.
"Я могу сказать только одно – все зависит от нас… Есть военные шаги. Мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически: вооружением, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления, разных категорий и разного характера. Отправляем людей на обучение, не только в Украине… Потому что оружие разного вида. И мы должны быть готовыми. А далее будут соответственные справедливые деоккупационные шаги, – отметил президент Украины. – И дай Бог, чтобы они были удачными".
В интервью BBC, опубликованном 23 февраля, Зеленский говорил, что без деоккупации Крыма "не будет нормального мира для Украины, Европы, мира".
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.
Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.