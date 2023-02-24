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Зеленский о деоккупации Крыма в 2023 году: Есть военные шаги. Мы к ним готовимся: морально, технически. А далее будут справедливые шаги

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Зеленский о деоккупации Крыма Украиной: Все зависит от нас
Зеленский о деоккупации Крыма Украиной: Все зависит от нас
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сроках и шагах по деоккупации Крыма.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции 24 февраля, которая транслировалась на его странице в Facebook.

"Я могу сказать только одно – все зависит от нас… Есть военные шаги. Мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически: вооружением, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления, разных категорий и разного характера. Отправляем людей на обучение, не только в Украине… Потому что оружие разного вида. И мы должны быть готовыми. А далее будут соответственные справедливые деоккупационные шаги, – отметил президент Украины. – И дай Бог, чтобы они были удачными".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1277132973235395/

В интервью BBC, опубликованном 23 февраля, Зеленский говорил, что без деоккупации Крыма "не будет нормального мира для Украины, Европы, мира".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе КрымаЗеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Украина торговать территориями не будет – только освобождать, заверили в Офисе президента.

Теги: Крым, Украина, оружие, вооружение, военная помощь, военные учения, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, пресс-конференция, деоккупация
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