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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минреинтеграции Украины инициирует создание Единого реестра узников Кремля

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В Минреинтеграции уточнили, что речь идет о гражданских, которых оккупанты держат в заключении именно из-за их политической или общественной деятельности
В Минреинтеграции уточнили, что речь идет о гражданских, которых оккупанты держат в заключении именно из-за их политической или общественной деятельности
Фото: sud.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало создание Единого реестра узников Кремля. Об этом сообщила 23 февраля пресс-служба ведомства.

По поручению главы министерства, вице-премьера Ирины Верещук Национальное информационное бюро проводит актуализацию списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, и начинает работу над созданием отдельного реестра.

"Речь идет о гражданах Украины – гражданских заложниках, которые были лишены оккупантами личной свободы именно из-за их политической или общественной деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах.

"На самом деле количество наших граждан, которые находятся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться намного больше. Прежде всего речь идет о крымских татарах, которые в течение девяти лет оккупации полуострова сопротивляются оккупантам", – добавили в министерстве.

Контекст:

По данным представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на 15 февраля, Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного украинца, из них 116 – крымские татары. 

Теги: Крым, крымские татары, заложники, заключенные, пленные, политзаключенные, война России против Украины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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