Минреинтеграции Украины инициирует создание Единого реестра узников Кремля

По поручению главы министерства, вице-премьера Ирины Верещук Национальное информационное бюро проводит актуализацию списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, и начинает работу над созданием отдельного реестра.
"Речь идет о гражданах Украины – гражданских заложниках, которые были лишены оккупантами личной свободы именно из-за их политической или общественной деятельности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах.
"На самом деле количество наших граждан, которые находятся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться намного больше. Прежде всего речь идет о крымских татарах, которые в течение девяти лет оккупации полуострова сопротивляются оккупантам", – добавили в министерстве.
По данным представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на 15 февраля, Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного украинца, из них 116 – крымские татары.