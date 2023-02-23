Минреинтеграции Украины инициирует создание Единого реестра узников Кремля

В Минреинтеграции уточнили, что речь идет о гражданских, которых оккупанты держат в заключении именно из-за их политической или общественной деятельности Фото: sud.ua

По поручению главы министерства, вице-премьера Ирины Верещук Национальное информационное бюро проводит актуализацию списков гражданских заложников, находящихся в российском плену, и начинает работу над созданием отдельного реестра.

"Речь идет о гражданах Украины – гражданских заложниках, которые были лишены оккупантами личной свободы именно из-за их политической или общественной деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Национальному информационному бюро известно как минимум о 170 таких лицах.

"На самом деле количество наших граждан, которые находятся в плену из-за политической или общественной деятельности, может оказаться намного больше. Прежде всего речь идет о крымских татарах, которые в течение девяти лет оккупации полуострова сопротивляются оккупантам", – добавили в министерстве.