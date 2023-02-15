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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

РФ незаконно удерживает 181 украинского политзаключенного – представительство президента в Крыму

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Из общего числа незаконно задержанных 40 находятся в СИЗО в ожидании приговора
Из общего числа незаконно задержанных 40 находятся в СИЗО в ожидании приговора
Фото: depositphotos.com

Российская Федерация незаконно удерживает 181 украинского политзаключенного. Об этом сообщило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook 15 февраля.

В представительстве отметили, что репрессии и уголовные преследования украинских граждан в оккупированном Крыму становятся все более жестокими.

"Страна-террорист продолжила нарушать международное гуманитарное право и вынесла еще несколько незаконных приговоров представителям коренного крымскотатарского народа. Представительству известно, что Россия незаконно удерживает 181 политзаключенного, 116 из них – крымские татары. Из общего числа незаконно задержанных 40 находятся в СИЗО в ожидании приговора, 123 – уже получили приговор и находятся в заключении, 18 – без статуса", – сообщили в ведомстве.

Из 181 незаконно заключенного 33 человека – из Херсонской и Запорожской областей, откуда их незаконно переместили в оккупированный Крым. Восемь находятся в СИЗО "Лефортово" (Москва).

"Точное количество перемещенных пленных неизвестно, ведь информация об этих людях фрагментарна, а оккупационные администрации преимущественно не признают, что содержат их в СИЗО оккупированного полуострова", – отметили в представительстве.

Пресс-служба отметила, что до недавнего времени политзаключенных было 183, но Константин Ширинг и Джемиль Гафаров погибли в местах заключения.

"Этот факт можно увязывать с полномасштабным вторжением, что повлияло на ухудшение условий содержания украинских политзаключенных и отношение к ним. В заключении остаются еще десятки людей пожилого возраста и тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем и кому не оказывается надлежащая медицинская помощь. Жизнь этих людей тоже находится под угрозой. [...] Представительство осуждает действия страны-террориста, которая системно нарушает международное гуманитарное право и совершает военные преступления на территории оккупированного Крыма и против его жителей. Украинское правительство требует немедленной отмены преступных приговоров оккупационных судов. Свобода и безопасность наших граждан будут гарантированы только после деоккупации Крыма!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02aRFbQDMeVNg7fSK4j4ioft5Azm7JZEMQYkv8ATYE3qL9rLDRhL1DEyyffL8b5ECdl

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, права человека, оккупация, политзаключенные, война России против Украины
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