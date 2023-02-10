В российском СИЗО умер политзаключенный из Крыма

Гафаров был осужден на 13 лет Фото: Тамила Ташева / Facebook

По его словам, 60-летнего Джафарова, осужденного на 13 лет за "терроризм", не стало в следственном изоляторе Новочеркасска.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Джемиля Гафарова, его друзьям и соратникам", – написал лидер Меджлиса.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева написала в Facebook, что адвокаты и семья настаивали на переводе его под домашний арест из-за тяжелых болезней.

"С такими болезнями, как у Джемиль ага, он должен был находиться под постоянным наблюдением, но ему не оказывалась квалифицированная помощь", – написала Ташева.

Она добавила, что за последнее время это уже вторая смерть политзаключенного. Недавно также в заключении скончался Константин Ширинг.