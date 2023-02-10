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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В российском СИЗО умер политзаключенный из Крыма

Гафаров был осужден на 13 лет
Гафаров был осужден на 13 лет
Фото: Тамила Ташева / Facebook

В России умер политзаключенный из Крыма Джемиль Гафаров. Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров 10 февраля сообщил в Facebook.

По его словам, 60-летнего Джафарова, осужденного на 13 лет за "терроризм", не стало в следственном изоляторе Новочеркасска. 

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Джемиля Гафарова, его друзьям и соратникам", – написал лидер Меджлиса.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid02gAfh4K5svexEwL8qXJMqWtDNzEeXyiJWEQvzJJN8WbiY9cAx7xrkTyXWW1MrmcVvl

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева написала в Facebook, что адвокаты и семья настаивали на переводе его под домашний арест из-за тяжелых болезней.

"С такими болезнями, как у Джемиль ага, он должен был находиться под постоянным наблюдением, но ему не оказывалась квалифицированная помощь", – написала Ташева.

Она добавила, что за последнее время это уже вторая смерть политзаключенного. Недавно также в заключении скончался Константин Ширинг.

https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/pfbid02xiJAKvJRfjeRyWTbA2qeiStrBce4rtSaGU1fq5R2XiFVToLYcPqYZ6onGVMbEdYtl

Контекст:

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 крымских татар, в частности Газиева, Гафарова, Османова, Каримова и Муртаза. Их обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму. По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

11 января заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что российский суд приговорил Гафарова, а также Газиева, Османова, Каримова и Муртаза к 13 годам лишения свободы. "Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей инвалидов своими врагами", – подчеркнула замминистра.

Теги: Россия, Крым, смерть, Меджлис, Рефат Чубаров, политзаключенные, Новочеркасск, Тамила Ташева
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