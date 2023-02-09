Украинец обвиненный в "шпионаже", умер в российской колонии – правозащитники

Официального подтверждения факта смерти Ширинга от ИК №5 пока нет, там "формально еще будет проводиться следствие", сказано в сообщении.

По словам правозащитников, Ширинг нуждался в операции на сердце, обращался за медицинской помощью из-за сердечных болезней, но помощь ему не оказали и операцию не провели. Более того, как заявлял украинец, после этапирования в колонию в 2022 году у него отобрали все лекарства и тонометр.

По словам главы Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, неоказание медицинской помощи украинским гражданам в российских тюрьмах – это "не единичные случаи, а системная практика".

"Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, удерживаемых Россией, потому что условия в колониях РФ –это реальная угроза жизни", – заявила она.

Ширинга и российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко ФСБ России задержала 15 апреля 2020 года. Против них были открыты уголовные дела о государственной измене и шпионаже.



По версии ФСБ, Кузьменко, служившая прапорщиком в воинской части в Крыму, якобы передавала Ширингу информацию о численности личного состава полка, вооружении и местах его дислокации. А он якобы передавал эти данные в Минобороны Украины.

14 октября 2021 года "суд" в Крыму приговорил 61-летнего Ширинга к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже".

В Крымской правозащитной группе еще тогда отмечали, то Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он жаловался на непредоставление медицинской помощи в Симферопольском СИЗО.