Политзаключенного Газиева, у которого в российском СИЗО случился микроинсульт, перевели в туберкулезную больницу – правозащитники

"Он не смог принять участие в заседании 26 августа в Южном окружном военном суде Ростова из-за сосудистой лицевой невропатии справа", – отметили в посте.

Правозащитники сообщили, что после микроинсульта здоровье Газиева существенно ухудшилось: пострадала речь, часть лица искривлена, дергается глаз, болят конечности. Политзаключенный сильно похудел, лекарства, которые ему выдают, не помогают.

9 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой "безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева" и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь включительно с госпитализацией.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена. Среди задержанных был Газиев, позже его взяли под арест.

Об ухудшении здоровья Газиева Денисова сообщала в 2019 году и в мае 2021 года.