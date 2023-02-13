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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хочет поднять в ООН вопрос украинских политзаключенных в РФ – омбудсмен

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Лубинец заявил, что уже направил письмо в комитет ООН по предотвращению пыток
Лубинец заявил, что уже направил письмо в комитет ООН по предотвращению пыток
Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Украина хочет поднять в ООН вопрос украинских политзаключенных в РФ. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире "Радио NV" 11 февраля.

Ведущий напомнил, что российской колонии умерли осужденный во временно оккупированном Россией Крыму по обвинению в "шпионаже" украинец Константин Ширинг, а также политзаключенный из Крыма Джемиль Гафаров.

"Мы направили письмо в комитет ООН по предотвращению пыток. Я сейчас готовлю письма во все другие международные учреждения, которые должны фиксировать факты незаконного удерживания и убийства наших граждан на территории РФ. Вообще то, что происходит, – это нонсенс, когда граждане Украины, проживающие на своей территории законно, эту территорию незаконно оккупировала, аннексировала РФ – после этого обвиняют граждан Украины по российскому законодательству. С точки зрения международного права это нонсенс", – сказал он.

По словам Лубинца, до сих пор нет реакции международного сообщества на эти факты.

"Сейчас мы готовим отдельные документы, чтобы это стало отдельным рассмотрением Совбеза ООН и Генассамблеи ООН – по поводу незаконного содержания тысяч, десятков тысяч гражданских лиц Российской Федерацией с 2014 года. РФ это делала и продолжает делать – незаконно держит, арестовывает без каких-либо доказательств, осуждает, дает какие-то большие сроки, обвиняет всех в якобы участии в террористических организациях или в шпионаже в пользу Украины", – заявил он.

Омбудсмен считает, что по этому вопросу нужно принимать отдельную резолюцию.

"Она должна стать дополнительным аргументом продления санкционной политики против РФ, введения новых санкций против руководителей РФ, против всех, кто в этом участвует. И это дополнительный аргумент, чтобы наконец принять решение о создании международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ, окончательно признав, что во главе стоят террористы", – сказал Лубинец.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2022 года замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала, что Россия незаконно удерживает по политическим мотивам более 140 граждан Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, политзаключенные, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец
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