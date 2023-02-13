Украина хочет поднять в ООН вопрос украинских политзаключенных в РФ – омбудсмен

Лубинец заявил, что уже направил письмо в комитет ООН по предотвращению пыток Фото: Омбудсман Дмитро Лубінець | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

Ведущий напомнил, что российской колонии умерли осужденный во временно оккупированном Россией Крыму по обвинению в "шпионаже" украинец Константин Ширинг, а также политзаключенный из Крыма Джемиль Гафаров.

"Мы направили письмо в комитет ООН по предотвращению пыток. Я сейчас готовлю письма во все другие международные учреждения, которые должны фиксировать факты незаконного удерживания и убийства наших граждан на территории РФ. Вообще то, что происходит, – это нонсенс, когда граждане Украины, проживающие на своей территории законно, эту территорию незаконно оккупировала, аннексировала РФ – после этого обвиняют граждан Украины по российскому законодательству. С точки зрения международного права это нонсенс", – сказал он.

По словам Лубинца, до сих пор нет реакции международного сообщества на эти факты.

"Сейчас мы готовим отдельные документы, чтобы это стало отдельным рассмотрением Совбеза ООН и Генассамблеи ООН – по поводу незаконного содержания тысяч, десятков тысяч гражданских лиц Российской Федерацией с 2014 года. РФ это делала и продолжает делать – незаконно держит, арестовывает без каких-либо доказательств, осуждает, дает какие-то большие сроки, обвиняет всех в якобы участии в террористических организациях или в шпионаже в пользу Украины", – заявил он.

Омбудсмен считает, что по этому вопросу нужно принимать отдельную резолюцию.

"Она должна стать дополнительным аргументом продления санкционной политики против РФ, введения новых санкций против руководителей РФ, против всех, кто в этом участвует. И это дополнительный аргумент, чтобы наконец принять решение о создании международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ, окончательно признав, что во главе стоят террористы", – сказал Лубинец.