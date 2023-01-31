Оккупанты этапировали задержанного в Крыму художника Зизу в РФ – представительство президента Украины в АРК

"Согласно международному гуманитарному праву, нельзя перемещать граждан с оккупированной территории. Но Россия, как страна-оккупант, пренебрегает всеми возможными нормами", – говорится в сообщении.

В мае 2022 года художника Зизу задержали в Евпатории. Он облил здание оккупационной администрации города голубой и желтой красками.

В представительстве президента сообщили, что активиста обвиняют в "терроризме" и инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 205 ч. 1 (совершенный террористический акт), ст. 205 ч. 1 (угроза совершения теракта), ст. 205.2 ч. 2 (призыв к терроризму) и ст. 214 ч. 2 (вандализм по политическим мотивам).

"Украина продолжит бороться за Богдана, за каждого политзаключенного, за всех граждан нашего государства, страдающих от жизни в оккупации. Единственная надежда вернуть им нормальную жизнь – это освободить Крым от оккупантов. И наши люди снова будут свободны в свободной стране", – говорится в сообщении.