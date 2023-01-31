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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты этапировали задержанного в Крыму художника Зизу в РФ – представительство президента Украины в АРК

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Зизу оккупанты задержали в мае
Зизу оккупанты задержали в мае
Фото: bogdan.ziza / Instagram

Российские оккупанты этапировали в Ростов-на-Дону украинского активиста Богдана Зизу, которого задержали в оккупированном Крыму в мае. Об этом сообщило в Facebook 30 января представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Согласно международному гуманитарному праву, нельзя перемещать граждан с оккупированной территории. Но Россия, как страна-оккупант, пренебрегает всеми возможными нормами", – говорится в сообщении.

В мае 2022 года художника Зизу задержали в Евпатории. Он облил здание оккупационной администрации города голубой и желтой красками.

В представительстве президента сообщили, что активиста обвиняют в "терроризме" и инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 205 ч. 1 (совершенный террористический акт), ст. 205 ч. 1 (угроза совершения теракта), ст. 205.2 ч. 2 (призыв к терроризму) и ст. 214 ч. 2 (вандализм по политическим мотивам). 

"Украина продолжит бороться за Богдана, за каждого политзаключенного, за всех граждан нашего государства, страдающих от жизни в оккупации. Единственная надежда вернуть им нормальную жизнь – это освободить Крым от оккупантов. И наши люди снова будут свободны в свободной стране", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02C67z25ALAJmKuY2fgLAjM8AfwRAEwAQcnTR8kYF6Azx4bpLAYb6dseF3k9BKHJ2El

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2022 года замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала, что Россия незаконно удерживает по политическим мотивам более 140 граждан Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Евпатория, Ростов-на-Дону, политзаключенные, война России против Украины
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