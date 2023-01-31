Оккупанты этапировали задержанного в Крыму художника Зизу в РФ – представительство президента Украины в АРК

"Согласно международному гуманитарному праву, нельзя перемещать граждан с оккупированной территории. Но Россия, как страна-оккупант, пренебрегает всеми возможными нормами", – говорится в сообщении.
В мае 2022 года художника Зизу задержали в Евпатории. Он облил здание оккупационной администрации города голубой и желтой красками.
В представительстве президента сообщили, что активиста обвиняют в "терроризме" и инкриминируют четыре статьи Уголовного кодекса РФ: ст. 205 ч. 1 (совершенный террористический акт), ст. 205 ч. 1 (угроза совершения теракта), ст. 205.2 ч. 2 (призыв к терроризму) и ст. 214 ч. 2 (вандализм по политическим мотивам).
"Украина продолжит бороться за Богдана, за каждого политзаключенного, за всех граждан нашего государства, страдающих от жизни в оккупации. Единственная надежда вернуть им нормальную жизнь – это освободить Крым от оккупантов. И наши люди снова будут свободны в свободной стране", – говорится в сообщении.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2022 года замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщала, что Россия незаконно удерживает по политическим мотивам более 140 граждан Украины.