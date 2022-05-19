ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Евпатории задержали художника, облившего желтой и голубой краской оккупационную администрацию. Друзья и правозащитники не знают, где он

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зизу, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения
Зизу, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения
Фото: bogdan.ziza / Instagram

Здание оккупационной администрации Евпатории желтой и голубой краской утром 16 мая облил 27-летний художник-акционист Богдан Зиза. Об этом сообщает издание "Ґрати".

Художника, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения.

В тот же день российские силовики распространили через крымские СМИ и Telegram-каналы видео, на котором Зиза признал, что провел акцию в Евпатории, извинился за нее и сказал, что готов понести наказание – "искупить свою вину непосильным трудом".

С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти художника, однако его местонахождение остается неизвестным.

Как отмечает издание, на сайте "Евпаторийского городского суда" информации об аресте или рассмотрении административного дела в отношении Зизы нет.

"Ґрати" связались с другом художника. По его словам, Зиза никому не сообщал о намерении провести акцию. Также он считает, что художника заставили записать видео с извинениями.

В день пропажи Зизы его друг обратился за помощью к правозащитникам проекта "ОВД-Инфо". Но они также не смогли найти художника. Помимо этого, неизвестно, есть ли у него независимый адвокат.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.

Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.

Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном 13 мая, подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым частью России.

В этот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные нацелены на освобождение всех территорий Украины, временно оккупированных Россией, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Евпатория, правозащитники, оккупация, художник, агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
Вакарчук во второй раз станет отцом – возлюбленная певца засветилась в Каннах с округлившимся животом. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
  "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности". Земфира спела о Мариуполе. Видео
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Рианна впервые стала матерью – СМИ
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Гордон показал эксклюзивные кадры, снятые на церемонии прощания с первым украинским президентом Кравчуком. Видео
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Джамала озвучила сумму, которую удалось выручить в поддержку Украины от продажи ее дизайнерского наряда с вышивкой
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
Вакарчук с младшим братом, Бацман, Верещук, Подкопаева и другие. Украинские знаменитости в День вышиванки показали свои наряды
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (505721)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (272280)
3
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (192922)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (69149)
5
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (50017)
6
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (31660)
7
Российский художник показал, как выглядит смерть Путина. Фото (28210)
8
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (25464)
 
 
 
 