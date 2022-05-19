В Евпатории задержали художника, облившего желтой и голубой краской оккупационную администрацию. Друзья и правозащитники не знают, где он

Зизу, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения Фото: bogdan.ziza / Instagram

Художника, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения.

В тот же день российские силовики распространили через крымские СМИ и Telegram-каналы видео, на котором Зиза признал, что провел акцию в Евпатории, извинился за нее и сказал, что готов понести наказание – "искупить свою вину непосильным трудом".

С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти художника, однако его местонахождение остается неизвестным.

Как отмечает издание, на сайте "Евпаторийского городского суда" информации об аресте или рассмотрении административного дела в отношении Зизы нет.

"Ґрати" связались с другом художника. По его словам, Зиза никому не сообщал о намерении провести акцию. Также он считает, что художника заставили записать видео с извинениями.

В день пропажи Зизы его друг обратился за помощью к правозащитникам проекта "ОВД-Инфо". Но они также не смогли найти художника. Помимо этого, неизвестно, есть ли у него независимый адвокат.