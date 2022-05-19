В Евпатории задержали художника, облившего желтой и голубой краской оккупационную администрацию. Друзья и правозащитники не знают, где он

Художника, протестующего против российской агрессии против Украины, не смогли задержать сразу, но потом вычислили по камерам наблюдения.
В тот же день российские силовики распространили через крымские СМИ и Telegram-каналы видео, на котором Зиза признал, что провел акцию в Евпатории, извинился за нее и сказал, что готов понести наказание – "искупить свою вину непосильным трудом".
С момента задержания друзья и правозащитники пытаются найти художника, однако его местонахождение остается неизвестным.
Как отмечает издание, на сайте "Евпаторийского городского суда" информации об аресте или рассмотрении административного дела в отношении Зизы нет.
"Ґрати" связались с другом художника. По его словам, Зиза никому не сообщал о намерении провести акцию. Также он считает, что художника заставили записать видео с извинениями.
В день пропажи Зизы его друг обратился за помощью к правозащитникам проекта "ОВД-Инфо". Но они также не смогли найти художника. Помимо этого, неизвестно, есть ли у него независимый адвокат.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Российские войска зашли на материковую часть Украины также из Крыма.
Вопрос принадлежности Крыма является одним из пунктов на переговорах России и Украины о прекращении войны.
Один из членов украинской делегации, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые прописаны в ее законодательстве.
В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крыма на переговорах с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном 13 мая, подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым частью России.
В этот же день главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные нацелены на освобождение всех территорий Украины, временно оккупированных Россией, в том числе Крыма.