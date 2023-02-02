В Беларуси приговорили к восьми годам адвоката, защищавшего правозащитника "Весны" Беляцкого

Брагинца обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси:

Судья Елена Ананич рассматривала дело в закрытом заседании две недели. По итогу адвоката приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Брагинец защищал некоторых политзаключенных, в том числе председателя "Весны" Алеся Беляцкого, а также адвоката Андрея Мачалова.

Контекст:

После президентских выборов в Беларуси в 2020 году, на которых, по официальных данных, победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, по стране прокатилась волна протестов.

Акции жестко подавлялись белорусскими силовиками, а их участники – преследовались. В дальнейшем под репрессии попали независимые СМИ, освещавшие протесты, и правозащитные организации.

По данным правозащитного центра "Весна", сейчас в стране насчитывают 1433 политзаключенных.