США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси

"Режим Лукашенко продолжает подавлять белорусский народ и его демократические устремления, в том числе политически мотивированным заочным судом над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами по необоснованным обвинениям", – отметил Блинкен.
В заявлении отмечается, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов.
В сообщении не приводится список чиновников, попавших под ограничения, но отмечается, что в него вошли члены Национального собрания Республики Беларусь.
Санкции против них объясняются принятыми парламентом Беларуси законами, позволяющими присудить смертную казнь за "терроризм", а также конфисковать имущество и лишить гражданства за "экстремизм". Обвинения в "терроризме" и "экстремизме" в Беларуси часто получали участники протестного движения.
Всего Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 2020 года.
Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). Акции жестко подавлялись белорусскими силовиками, а их участники – преследовались.
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 1437 человека.
Штаты ввели несколько пакетов санкций против Беларуси из-за фальсификации выборов и преследования протестующих. Последний пакет был введен в августе 2022 года.