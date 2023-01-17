США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси

Всего Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси Фото: EPA

"Режим Лукашенко продолжает подавлять белорусский народ и его демократические устремления, в том числе политически мотивированным заочным судом над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами по необоснованным обвинениям", – отметил Блинкен.

В заявлении отмечается, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов.

В сообщении не приводится список чиновников, попавших под ограничения, но отмечается, что в него вошли члены Национального собрания Республики Беларусь.

Санкции против них объясняются принятыми парламентом Беларуси законами, позволяющими присудить смертную казнь за "терроризм", а также конфисковать имущество и лишить гражданства за "экстремизм". Обвинения в "терроризме" и "экстремизме" в Беларуси часто получали участники протестного движения.

Всего Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 2020 года.