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США ввели визовые ограничения против членов парламента Беларуси

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Всего Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси
Всего Госдеп США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси
Фото: EPA

Власти США ввели визовые ограничения в отношении 25 человек за причастность к подрыву демократии в Беларуси. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Режим Лукашенко продолжает подавлять белорусский народ и его демократические устремления, в том числе политически мотивированным заочным судом над лидером демократической оппозиции Светланой Тихановской и другими демократическими активистами по необоснованным обвинениям", – отметил Блинкен.

В заявлении отмечается, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает преследовать и репрессировать мирных демонстрантов, демократическую оппозицию, журналистов, профсоюзных активистов, активистов, правозащитников и обычных белорусов.

В сообщении не приводится список чиновников, попавших под ограничения, но отмечается, что в него вошли члены Национального собрания Республики Беларусь.

Санкции против них объясняются принятыми парламентом Беларуси законами, позволяющими присудить смертную казнь за "терроризм", а также конфисковать имущество и лишить гражданства за "экстремизм". Обвинения в "терроризме" и "экстремизме" в Беларуси часто получали участники протестного движения.

Всего Государственный департамент США ввел визовые ограничения в отношении 322 человек за подрыв демократии в Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 2020 года.

Контекст:

Последние президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). Акции жестко подавлялись белорусскими силовиками, а их участники – преследовались.

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьмиПо состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 1437 человека.

Штаты ввели несколько пакетов санкций против Беларуси из-за фальсификации выборов и преследования протестующих. Последний пакет был введен в августе 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Беларусь, выборы, санкции, демократия, гражданство, митинг, репрессии, фальсификации, акции, Энтони Блинкен, обвинение
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