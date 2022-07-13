Осужденную за стрим протестов белорусскую журналистку Андрееву приговорили к еще восьми годам колонии

Судебные заседания по новому делу Андреевой проходили 4-го, 6-го и 13 июля в закрытом режиме. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси (государственная измена).
При этом, как отмечает "Наша Ніва", неизвестно, в чем именно обвинили журналистку и на основании каких событий появилось новое дело. Адвокат Андреевой находится под строгим соглашением о неразглашении и не может раскрывать никаких обстоятельств даже родственникам.
Муж журналистки Игорь Ильяш неоднократно заявлял, что новое обвинение выглядит абсурдным и "сталинским по духу".
Андрееву вместе с коллегой Дарьей Чульцовой задержали 15 ноября 2020 года, когда они вели стрим с разгона протестующих в Минске. 18 февраля 2021 года Фрунзенский райсуд Минска приговорил их к двум годам лишения свободы.
Журналисток обвинили по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). Следствие также утверждало, что стрим журналисток стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов и нанес предприятию "Минсктранс" ущерб в размере 11,5 тыс. белорусских руб. (124 тыс. грн).
Андреева – одна из политзаключенных режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, попавших под репрессии после протестов 2020 года. По данным правозащитного центра "Весна", всего по состоянию на 13 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1244 человека.