Осужденную за стрим протестов белорусскую журналистку Андрееву приговорили к еще восьми годам колонии

Судебные заседания по новому делу Андреевой проходили 4-го, 6-го и 13 июля в закрытом режиме. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса Беларуси (государственная измена).

При этом, как отмечает "Наша Ніва", неизвестно, в чем именно обвинили журналистку и на основании каких событий появилось новое дело. Адвокат Андреевой находится под строгим соглашением о неразглашении и не может раскрывать никаких обстоятельств даже родственникам.

Муж журналистки Игорь Ильяш неоднократно заявлял, что новое обвинение выглядит абсурдным и "сталинским по духу".