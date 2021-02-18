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Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Для меня все началось в марте 2017 года, в сырой одиночке изолятора. Мне было 23

Осужденная белорусская журналистка телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) заявила, что впервые была задержана четыре года назад на акции протеста в Орше.

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Андреева: В ответ на попытку узнать дальнейшую судьбу надзиратель отчеканил: "С наступающим Днем конституции!"
Андреева: В ответ на попытку узнать дальнейшую судьбу надзиратель отчеканил: "С наступающим Днем конституции!"
Фото: Aleksy Dzikawicki / Facebook

Осужденная белорусская журналистка телеканала "Белсат" Екатерина Бахвалова (псевдоним – Андреева) впервые в следственном изоляторе оказалась в 23 года. Об этом она написала в письме главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко, текст которого эксклюзивно опубликовало издание "ГОРДОН".

"Если бы вы попросили вспомнить, когда все началось именно для меня, я бы сказала: в марте 2017 года, в сырой одиночке оршанского изолятора. Мне было 23, и я только что устроилась корреспондентом на "Белсат". В Беларуси как раз вспыхнули протесты – сначала требования людей сводились к отмене налога на безработицу, но вскоре на улицы выплеснулось общее недовольство политической системой. Митинги проходили даже в районных центрах, таких как Орша. Я отправилась туда с оператором вести прямой эфир с митинга на главной площади. Уже к середине дня она заполнилась протестующими. Ближе к концу акции мы решили "сопроводить" одного из оппозиционеров, Павла Северинца, к машине – казалось, что под объективами камер силовики не рискнут его задерживать. Но мы прогадали: взяли и Северинца, и моего оператора", – написала Андреева.

По ее словам, задержание в 2017 году помогло ей сделать жизненный выбор.

"Позволить затолкать моего коллегу в машину и увезти в неизвестном направлении я не могла и начала громко возмущаться. Так я оказалась в местном милицейском участке, а оттуда была переведена в изолятор временного содержания за "неповиновение". В ответ на попытку узнать дальнейшую судьбу надзиратель отчеканил: "С наступающим Днем конституции!" – и захлопнул дверь камеры. Думаю, та ночь помогла мне сделать важный жизненный выбор: готова ли я рисковать свободой ради одного репортажа? Спустя три года я буду спрашивать себя, стоит ли рисковать жизнью", – отметила Андреева.

Осужденная за стрим белорусская журналистка Андреева: Раздеваться догола при досмотре унизительно, пищу невозможно в рот взять. Но утешала мысль: я не одна. Читайте полный текст истории Андреевой

18 февраля 2021 года Фрунзенский райсуд Минска приговорил к двум годам лишения свободы белорусских журналисток телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним – Андреева). Их задержали 15 ноябре 2020 года, когда они вели стрим с разгона протестующих в Минске.

Журналисток обвинили по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси). Следствие также утверждало, что стрим журналисток стал причиной остановки 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов и нанес предприятию "Минсктранс" ущерб 11,5 тыс. белорусских руб. (124 тыс. грн).

Накануне этих событий Национальный союз журналистов Украины совместно с Ассоциацией польских журналистов начал готовить к изданию книгу "Я журналист. Почему вы меня бьете?" о репрессиях против работников независимых масс-медиа в Беларуси.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных. По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, репрессии, журналисты, задержание, Екатерина Андреева, Национальный союз журналистов Украины, протесты в Беларуси
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