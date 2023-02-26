"Это база свободы, Илон". Маск назвал "переворотом" Революцию достоинства в Украине. В Офисе президента отреагировали

Пользователь kanekoa.substack.com опубликовал цитату из статьи американского политолога Джона Миршаймера под названием "Почему кризис в Украине – это вина Запада" 2014 года.
"Для [президента РФ Владимира] Путина незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое он справедливо назвал "переворотом", стало последней каплей", – утверждалось в цитате.
В комментариях Маск заявил: "Те выборы [2010 года], возможно, имели сомнительный характер, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был".
That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023
В комментариях ему возражают.
"Путин манипулирует и искажает восприятие реальности, чтобы оправдать свои средства для достижения своих целей. Путин пытается захватить Украину, потому что его марионетка потерпела неудачу. Не потому, что его марионетку несправедливо убрали", – написал пользователь Eli Burton.
"Не было никакого переворота. Легитимный парламент, избранный украинским народом, снял президента за то, что он предал свою страну и просто сбежал в Россию", – напомнил основатель нишевого издания Mezha Тарас Мищенко.
На заявление Маска отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", – написал он.
Free societies influence states via dialogue/elections. Enslaved societies take to the streets to get rid of repressive states. This is the basis of Freedom, @elonmusk.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023
There have never been coups in Ukraine, but there have always been free people. Stop reading Russian newspapers
Маск называет себя "проукраинским". В марте 2022 года он высказывал поддержку Украине, а также вызвал Путина "на бой за Украину". Он также согласился предоставить Украине станции для спутникового интернета Starlink.
В то же время он уже не впервые делает заявления, которые соответствуют или способствуют российской пропаганде.
В начале октября Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который, по его мнению, мог бы обеспечить окончание войны. и предложил пользователям проголосовать за или против. Его "формула мира" предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях и внеблоковый статус для Украины, а Крым отдает России.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда предложил Маску приехать и увидеть своими глазами, что сделала в Украине Россия, чтобы рассказать, "как закончить войну".
В феврале 2023 года Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.