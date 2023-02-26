"Это база свободы, Илон". Маск назвал "переворотом" Революцию достоинства в Украине. В Офисе президента отреагировали

Пользователь kanekoa.substack.com опубликовал цитату из статьи американского политолога Джона Миршаймера под названием "Почему кризис в Украине – это вина Запада" 2014 года.

"Для [президента РФ Владимира] Путина незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины, которое он справедливо назвал "переворотом", стало последней каплей", – утверждалось в цитате.

В комментариях Маск заявил: "Те выборы [2010 года], возможно, имели сомнительный характер, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был".

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

В комментариях ему возражают.

"Путин манипулирует и искажает восприятие реальности, чтобы оправдать свои средства для достижения своих целей. Путин пытается захватить Украину, потому что его марионетка потерпела неудачу. Не потому, что его марионетку несправедливо убрали", – написал пользователь Eli Burton.

"Не было никакого переворота. Легитимный парламент, избранный украинским народом, снял президента за то, что он предал свою страну и просто сбежал в Россию", – напомнил основатель нишевого издания Mezha Тарас Мищенко.

На заявление Маска отреагировал и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Свободные общества оказывают влияние на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", – написал он.