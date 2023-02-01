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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк – Маску: Не нужно помогать бездарной российской пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает

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Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в соцсети
Подоляк обвинил Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в соцсети
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 февраля обвинил американского изобретателя, миллиардера Илона Маска в искусственном ограничении охвата украинских официальных аккаунтов в Twitter.

"Илон Маск, может, достаточно пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не нужно помогать бездарной российской пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?" – написал он и отметил Маска в твите. 

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало PoliticoПосле покупки соцсети Маском доходы Twitter от рекламы упали. По оценкам исследовательской фирмы Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе. 

Подоляк 30 января заявлял, что Meta, YouTube и Twitter за время полномасштабной войны РФ против Украины не создали алгоритм для ее объективного освещения. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Twitter, российская пропаганда, соцсети, Илон Маск, ограничения, Михаил Подоляк
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