Подоляк – Маску: Не нужно помогать бездарной российской пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает

"Илон Маск, может, достаточно пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно… Не нужно помогать бездарной российской пропаганде. Им это не поможет, а репутация Twitter умирает. Может, нужен регулятор, который объяснит владельцу правила конкуренции?" – написал он и отметил Маска в твите.

. @elonmusk , може, досить песимізувати офіційні акаунти * та насильно скорочувати охоплення? Надто все очевидно… Не треба допомагати безталанній ru-пропаганді. Їм це не допоможе, а репутація @Twitter умирає. Може, потрібен регулятор, який пояснить власнику правила конкуренції?

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico. После покупки соцсети Маском доходы Twitter от рекламы упали. По оценкам исследовательской фирмы Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе.

Подоляк 30 января заявлял, что Meta, YouTube и Twitter за время полномасштабной войны РФ против Украины не создали алгоритм для ее объективного освещения.