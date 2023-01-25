Расходы на рекламу в Twitter упали более чем на 70%

По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе Фото: depositphotos.com

Согласно данным SMI, расходы на рекламу в Twitter в ноябре упали на 55% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем более высоких расходов на рекламу, поскольку бренды продвигают свои продукты в праздничный сезон.

По оценкам другой исследовательской фирмы Pathmatics, большинство компаний прекратили свои расходы на рекламу в ноябре, в том же месяце, когда Маск запустил оплату за получение верификации аккаунта, в результате чего мошенники массово выдавали себя за корпорации.

По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск взял на себя ответственность собственника компании 27 октября.

Несколькими днями ранее, 21 января, Маск анонсировал запуск в Twitter версии подписки без рекламы. Аналитики объясняли такое решение именно уходом рекламодателей, и желанием Маска уменьшить зависимость компании от рекламы. На рекламу приходилось 90% доходов Twitter в 2021 году.