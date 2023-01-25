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Расходы на рекламу в Twitter упали более чем на 70%

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По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе
По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе
Фото: depositphotos.com

Расходы на рекламу в Twitter в декабре 2022 года сократились на 71%. Об этом 24 января написало агентство Reuters, ссылаясь на данные рекламной исследовательской компании Standard Media Index (SMI).

Согласно данным SMI, расходы на рекламу в Twitter в ноябре упали на 55% по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что эти месяцы традиционно являются временем более высоких расходов на рекламу, поскольку бренды продвигают свои продукты в праздничный сезон.

По оценкам другой исследовательской фирмы Pathmatics, большинство компаний прекратили свои расходы на рекламу в ноябре, в том же месяце, когда Маск запустил оплату за получение верификации аккаунта, в результате чего мошенники массово выдавали себя за корпорации.

По оценкам Pathmatics, 14 из 30 крупнейших рекламодателей в Twitter прекратили всю рекламу на платформе после того, как Маск взял на себя ответственность собственника компании 27 октября.

Несколькими днями ранее, 21 января, Маск анонсировал запуск в Twitter версии подписки без рекламы. Аналитики объясняли такое решение именно уходом рекламодателей, и желанием Маска уменьшить зависимость компании от рекламы. На рекламу приходилось 90% доходов Twitter в 2021 году.

Контекст:

27 октября 2022 года Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, реклама, бизнес, доходы, соцсети, финансы, Илон Маск, расходы, бизнесмен, компании
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