В Twitter продолжаются сокращения штата. Под увольнение попали модераторы контента

С момента прихода нового владельца соцсети Илона Маска из компании уволили примерно 5 тыс. сотрудников из 7,5 тыс. Фото: depositphotos.com

По данным источников агентства, 6 января Twitter уволила по меньшей мере 10 работников в своих офисах в Дублине и Сингапуре.

Среди сокращенных – Нур Азхар Бин Айоб, руководитель службы обеспечения целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Аналуиза Домингес, бывший старший директор компании по политике доходов.

Компания также уволила сотрудников, ответственных за политику компании по дезинформации, и сотрудников из программы государственных СМИ и обжалования.

Руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что компания недавно уволила большое количество сотрудников. Она отметила, что было бы более целесообразно объединить команды под одним лидером. Также, по ее словам, компания уволила людей в командах, где не видела достаточного "объема работы".

В то же время в компании увеличили количество сотрудников в отделе апелляций.

Bloomberg отмечает, что с момента прихода нового владельца соцсети Илона Маска из компании уволили примерно 5 тыс. сотрудников из 7,5 тыс.