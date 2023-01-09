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В Twitter продолжаются сокращения штата. Под увольнение попали модераторы контента

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С момента прихода нового владельца соцсети Илона Маска из компании уволили примерно 5 тыс. сотрудников из 7,5 тыс.
С момента прихода нового владельца соцсети Илона Маска из компании уволили примерно 5 тыс. сотрудников из 7,5 тыс.
Фото: depositphotos.com

Компания Twitter после смены владельца продолжает ежемесячные увольнения сотрудников. Теперь под сокращение попали команды модераторов контента, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, 6 января Twitter уволила по меньшей мере 10 работников в своих офисах в Дублине и Сингапуре.

Среди сокращенных – Нур Азхар Бин Айоб, руководитель службы обеспечения целостности сайта Twitter в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Аналуиза Домингес, бывший старший директор компании по политике доходов.

Компания также уволила сотрудников, ответственных за политику компании по дезинформации, и сотрудников из программы государственных СМИ и обжалования.

Руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила, что компания недавно уволила большое количество сотрудников. Она отметила, что было бы более целесообразно объединить команды под одним лидером. Также, по ее словам, компания уволила людей в командах, где не видела достаточного "объема работы".

В то же время в компании увеличили количество сотрудников в отделе апелляций.

Bloomberg отмечает, что с момента прихода нового владельца соцсети Илона Маска из компании уволили примерно 5 тыс. сотрудников из 7,5 тыс.

Контекст:

27 октября Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. Они могут получить около $100 млн компенсации.

4 ноября Маск объявил, что доходы Twitter "сильно упали". В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Twitter, Bloomberg, соцсети, увольнение, соцсеть
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