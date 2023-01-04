В Twitter объявили, что ослабят введенный три года назад запрет на политическую рекламу

Агентство пишет, что рекламную политику Twitter обещает ослабить в США, расширить объем рекламы компания намерена "в ближайшие недели".

Решение ослабить политику размещения рекламы Associated Press связывает с попытками нового владельца соцсети Илона Маска увеличить ее доход.

Агентство подчеркнуло, что до запрета политической рекламы в Twitter в 2019 году из-за распространения дезинформации политическая реклама составляла небольшую часть общего дохода Twitter.

Контекст:

27 октября 2022 года Twitter за $44 млрд приобрел Илон Маск. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.

В декабре стало известно, что на компанию Twitter подали в суд за неуплату $136 250 за аренду офисного помещения в Сан-Франциско (США).