Маск пообещал покинуть пост гендиректора Twitter, если найдет замену

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", – написал он.
I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022
19 декабря Маск запустил голосование о том, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter. Большинство (57,5%) проголосовало за.
По окончании голосования Маск заявил, что Twitter ограничит голосование по важным решениям в соцсети только подписчикам Twitter Blue.