Маск пообещал покинуть пост гендиректора Twitter, если найдет замену

"Я уйду с поста генерального директора, как только найду кого-нибудь достаточно глупого, чтобы взяться за эту работу! После этого я просто буду руководить командами программного обеспечения и серверов", – написал он.

Контекст:

19 декабря Маск запустил голосование о том, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter. Большинство (57,5%) проголосовало за.

По окончании голосования Маск заявил, что Twitter ограничит голосование по важным решениям в соцсети только подписчикам Twitter Blue.