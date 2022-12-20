Пользователи Twitter поддержали отставку Маска с поста главы соцсети. Теперь Маск хочет разрешить голосовать в важных опросах только подписчикам с синей галкой

19 декабря Маск запустил голосование о том, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter. Большинство – 57,5% – проголосовали за.
В комментариях к одному из следующих его постов немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал, что в голосовании могли принять участие боты. Он посоветовал почистить их и запустить голосование заново.
Другой пользователь с ником Unfiltered Boss написал, что только подписчики с синей галкой должны иметь возможность голосовать в опросах, связанных с политикой соцсети.
"Хорошая идея. Twitter внесет это изменение", – ответил им двоим Маск.
Good point. Twitter will make that change.— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022
27 октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.