Пользователи Twitter поддержали отставку Маска с поста главы соцсети. Теперь Маск хочет разрешить голосовать в важных опросах только подписчикам с синей галкой

Большинство участников голосования Маска в Twitter подержали его уход с должности главы соцсети Фото: EPA

19 декабря Маск запустил голосование о том, стоит ли ему уйти с должности главы Twitter. Большинство – 57,5% – проголосовали за.

В комментариях к одному из следующих его постов немецко-финский предприниматель Ким Дотком написал, что в голосовании могли принять участие боты. Он посоветовал почистить их и запустить голосование заново.

Другой пользователь с ником Unfiltered Boss написал, что только подписчики с синей галкой должны иметь возможность голосовать в опросах, связанных с политикой соцсети.

"Хорошая идея. Twitter внесет это изменение", – ответил им двоим Маск.