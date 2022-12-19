Маск в голосовании спросил, уйти ли ему с должности главы Twitter. Большинство проголосовавших ответили "да"

В голосовании приняли участие 16,5 млн человек. Большинство (57,5%, или около 9,5 млн) проголосовали за вариант "да". 42,5%, или 7 млн, ответили "нет".

На момент публикации новости до конца голосования оставался час.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

"Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут исполниться", – написал Маск в следующем твите.

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Twitter-аккаунт Wall Street Silver в комментариях предположил, что Маск уже выбрал нового генерального директора и уйдет в отставку, чтобы стать председателем совета директоров компании.

На что Маск ответил, что преемника у него нет, так как нет человека, желающего поддерживать жизнь Twitter.