Маск в голосовании спросил, уйти ли ему с должности главы Twitter. Большинство проголосовавших ответили "да"

В голосовании приняли участие 16,5 млн человек. Большинство (57,5%, или около 9,5 млн) проголосовали за вариант "да". 42,5%, или 7 млн, ответили "нет".
На момент публикации новости до конца голосования оставался час.
Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
"Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут исполниться", – написал Маск в следующем твите.
As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022
Twitter-аккаунт Wall Street Silver в комментариях предположил, что Маск уже выбрал нового генерального директора и уйдет в отставку, чтобы стать председателем совета директоров компании.
На что Маск ответил, что преемника у него нет, так как нет человека, желающего поддерживать жизнь Twitter.
No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2022
27 октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.
В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.