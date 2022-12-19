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Маск в голосовании спросил, уйти ли ему с должности главы Twitter. Большинство проголосовавших ответили "да"

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Большинство проголосовавших поддержало отставку Маска
Большинство проголосовавших поддержало отставку Маска
Фото: EPA

Американский миллиардер и новый владелец соцсети Twitter Илон Маск опубликовал голосование, в котором спросил подписчиков, стоит ли ему оставить должность директора платформы.

В голосовании приняли участие 16,5 млн человек. Большинство (57,5%, или около 9,5 млн) проголосовали за вариант "да". 42,5%, или 7 млн, ответили "нет".

На момент публикации новости до конца голосования оставался час.

"Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут исполниться", – написал Маск в следующем твите.

Twitter-аккаунт Wall Street Silver в комментариях предположил, что Маск уже выбрал нового генерального директора и уйдет в отставку, чтобы стать председателем совета директоров компании.

На что Маск ответил, что преемника у него нет, так как нет человека, желающего поддерживать жизнь Twitter.

Контекст:

27 октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Twitter, отставка, соцсети, голосование, Илон Маск, соцсеть, бизнесмен
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