ГОРДОН
 
 
МИР

Маск планирует запустить в Twitter версию подписки без рекламы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Twitter появится функция подписки без рекламы
В Twitter появится функция подписки без рекламы
Фото: depositphotos.com

Twitter планирует выпустить версию соцсети без рекламы для платных подписчиков. Об этом владелец компании Илон Маск сообщил в Twitter 21 января.

"Рекламные объявления в Twitter слишком частые и слишком большие. В ближайшие недели мы предпримем шаги для решения обеих проблем", – отметил он.

Маск также анонсировал более дорогую подписку на сервис, которая будет полностью без рекламы.

The Gurdian отмечает, что так компания пытается увеличить доход и спрос на свои премиальные предложения. Издание подчеркивает, что на рекламу приходилось 90% доходов Twitter в 2021 году, но этот показатель упал с тех пор, как Маск купил бизнес. Также ежедневный доход компании упал на 40% по сравнению с прошлым годом.

Рекламодатели, включая автопроизводителя Audi и фармацевтическую компанию Pfizer, приостановили расходы на Twitter на фоне опасений роста ненавистнических высказываний на платформе, усугубленных неудачным обновлением Twitter Blue в ноябре. Тогда пранкеры массово покупали верифицированный статус, чтобы заводить поддельные корпоративные аккаунты.

Журналисты считают, что Маск стремится уменьшить зависимость Twitter от рекламы, поскольку приближается выплата процентов по долгу в размере $13 млрд, который он наложил на компанию в рамках поглощения. Twitter должен произвести квартальный платеж в размере $300 млн в этом месяце, возможно, уже на этой неделе.

Контекст:

27 октября Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен уволил 3700 человек персонала, писало Politico.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Twitter, реклама, бизнес, соцсети, Илон Маск, расходы, Audi, соцсеть, Pfizer, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: В "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Боже, какое тело!", "Шикарнючая". 27-летняя Бех-Романчук показала пятую точку
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Отец, который поднимает на уши весь Киев". Бывшая жена Андре Тана рассказала об их отношениях после развода
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
Леньо о России: Для них единственный выход – забрасывать поле боя огромным количеством мобилизованных, которым дают наркотики. Это утилизация
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (40611)
2
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (30191)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (29611)
4
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25934)
5
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (22619)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (20504)
7
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу (18887)
8
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14750)
 
 
 
 