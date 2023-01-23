Маск планирует запустить в Twitter версию подписки без рекламы

"Рекламные объявления в Twitter слишком частые и слишком большие. В ближайшие недели мы предпримем шаги для решения обеих проблем", – отметил он.

Маск также анонсировал более дорогую подписку на сервис, которая будет полностью без рекламы.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2023

The Gurdian отмечает, что так компания пытается увеличить доход и спрос на свои премиальные предложения. Издание подчеркивает, что на рекламу приходилось 90% доходов Twitter в 2021 году, но этот показатель упал с тех пор, как Маск купил бизнес. Также ежедневный доход компании упал на 40% по сравнению с прошлым годом.

Рекламодатели, включая автопроизводителя Audi и фармацевтическую компанию Pfizer, приостановили расходы на Twitter на фоне опасений роста ненавистнических высказываний на платформе, усугубленных неудачным обновлением Twitter Blue в ноябре. Тогда пранкеры массово покупали верифицированный статус, чтобы заводить поддельные корпоративные аккаунты.

Журналисты считают, что Маск стремится уменьшить зависимость Twitter от рекламы, поскольку приближается выплата процентов по долгу в размере $13 млрд, который он наложил на компанию в рамках поглощения. Twitter должен произвести квартальный платеж в размере $300 млн в этом месяце, возможно, уже на этой неделе.