Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ

Впервые исчезновение Кимбала из списка друзей Илона Маска было зафиксировано 9 января автоматизированной учетной записью Twitter: "Илон Маск больше не подписан на Кимбала".
* @elonmusk (Great person. Please do not ban this bot.) is no longer following @kimbal— Big Tech Alert (@BigTechAlert) January 9, 2023
У Илона Маска, являющегося владельцем Twitter, на личном аккаунте в этой соцсети 165 друзей, и Кимбала среди них нет, но он все еще подписан на свою сестру Тоску и мать Мэй Маск.
Сам Илон Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей.
У Илона Маска (1971) единственные родные брат и сестра – это Кимбал Маск (1972) и Тоска Маск (1974).
Их мать Мэй Маск выпустила книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.
27 октября 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.
После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа.