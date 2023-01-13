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13 января, 2023
 
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Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ

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Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей
Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей
Фото: EPA

Американский миллиардер Илон Маск оставил других близких родственников в списке друзей в соцсети Twitter после удаления своего брата Кимбала. Об этом 10 января сообщило издание Newsweek.

Впервые исчезновение Кимбала из списка друзей Илона Маска было зафиксировано 9 января автоматизированной учетной записью Twitter: "Илон Маск больше не подписан на Кимбала".

У Илона Маска, являющегося владельцем Twitter, на личном аккаунте в этой соцсети 165 друзей, и Кимбала среди них нет, но он все еще подписан на свою сестру Тоску и мать Мэй Маск.

Сам Илон Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей.

Контекст:

У Илона Маска (1971) единственные родные брат и сестра – это Кимбал Маск (1972)  и Тоска Маск (1974). 

Их мать Мэй Маск выпустила книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.

27 октября 2022 года Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. В тот же день он уволил четырех топ-менеджеров Twitter, включая главного исполнительного директора, финансового и юридического директоров. В целом бизнесмен собирался уволить 3700 сотрудников.

После покупки соцсети Маском в Twitter восстановили некоторые ранее заблокированные аккаунты, в том числе профиль бывшего президента США Дональда Трампа


Теги: Twitter, соцсети, Илон Маск, миллиардер, Кимбал Маск
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