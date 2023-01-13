Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ

Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей Фото: EPA

Впервые исчезновение Кимбала из списка друзей Илона Маска было зафиксировано 9 января автоматизированной учетной записью Twitter: "Илон Маск больше не подписан на Кимбала".

* @elonmusk (Great person. Please do not ban this bot.) is no longer following @kimbal — Big Tech Alert (@BigTechAlert) January 9, 2023

У Илона Маска, являющегося владельцем Twitter, на личном аккаунте в этой соцсети 165 друзей, и Кимбала среди них нет, но он все еще подписан на свою сестру Тоску и мать Мэй Маск.

Сам Илон Маск не делал заявлений по поводу удаления брата из друзей.