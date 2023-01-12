Маск побил мировой рекорд по падению состояния

В блоге Книги рекордов отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021-го по декабрь 2022 года из-за плохой динамики акций Tesla.
Приведенные цифры базируются на данных Forbes, однако другие источники предполагают, что его потери могут быть еще больше – около $200 млрд.
"Хотя точную цифру установить практически невозможно, общая сумма намного превышает предыдущий рекорд в $58,6 млрд, который был установлен японским технологическим инвестором Масаеси Соном в 2000 году", – отмечают в Книге рекордов Гиннесса.
Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло $219 млрд. 7 декабря 2022-го он оказался на грани потери звания богатейшего человека в мире – дважды за день он опускался на вторую строчку рейтинга. Однако в итоге удержал позицию.
Forbes объяснял, что прошлый год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%.
8 декабря Маск окончательно опустился на второе место Forbes, уступив первую строчку президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.
По состоянию на 12 января 2023-го он все еще второй в списке. Forbes оценивает его состояние в $146,5 млрд, Bloomberg – в $132 млрд.