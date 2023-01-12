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Маск побил мировой рекорд по падению состояния

Сейчас состояние Маска оценивают в $132 146,5 млрд
Сейчас состояние Маска оценивают в  $132–146,5 млрд
Фото: EPA

Американский миллиардер Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории. Об этом говорится в Книге рекордов Гиннесса.

В блоге Книги рекордов отмечается, что Маск потерял около $165 млрд с ноября 2021-го по декабрь 2022 года из-за плохой динамики акций Tesla.

Приведенные цифры базируются на данных Forbes, однако другие источники предполагают, что его потери могут быть еще больше – около $200 млрд.

"Хотя точную цифру установить практически невозможно, общая сумма намного превышает предыдущий рекорд в $58,6 млрд, который был установлен японским технологическим инвестором Масаеси Соном в 2000 году", – отмечают в Книге рекордов Гиннесса.

Контекст:

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло $219 млрд. 7 декабря 2022-го он оказался на грани потери звания богатейшего человека в мире – дважды за день он опускался на вторую строчку рейтинга. Однако в итоге удержал позицию.

Forbes объяснял, что прошлый год был неоднозначным для компании Маска Tesla. Ее акции за год упали почти на 50%. Негативным фактором для котировок стало решение Маска купить Twitter за $44 млрд. С момента, когда бизнесмен объявил о планах приобрести соцсеть, до закрытия сделки бумаги Tesla подешевели более чем на 30%. 

8 декабря Маск окончательно опустился на второе место Forbes, уступив первую строчку президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно и его семье.

По состоянию на 12 января 2023-го он все еще второй в списке. Forbes оценивает его состояние в $146,5 млрд, Bloomberg – в $132 млрд.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: рейтинг, Twitter, бизнес, Forbes, рекорд, Bloomberg, акции, технологии, Tesla, Илон Маск, миллиардер, бизнесмен, потери
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