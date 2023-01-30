"Контент может обидеть российских убийц?" Подоляк обратился к Meta, YouTube і Twitter из-за войны в Украине

"11 месяцев войны в прямом эфире не хватило администраторам соцсетей, чтобы изменить алгоритмы для честного освещения захватнической войны РФ в Украине. Meta, YouTube, Twitter, убийства украинцев – слишком сенсативный контент для вас? Или он может обидеть ru-убийц?" – написал Подоляк.

11 місяців війни у прямому етері не вистачило адміністраторам соцмереж, аби змінити алгоритми для чесного висвітлення загарбницької війни Рф в Україні. @Meta, @YouTube, @Twitter, вбивства українців – надто сенсативний контент для вас? Чи він може образити ru-вбивць? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 января Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что "вместе с организацией Debunk начинает кампанию по мониторингу случаев недобросовестной блокировки иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях".

"Эта кампания является продолжением инициативы Debunk в Литовской Республике, благодаря которой было собрано более 150 доказательств недобросовестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине. Мы стремимся, чтобы все могли свободно делиться информацией и новостями с передовой, беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств в поддержку украинцев, усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве", – объяснили в СНБО.