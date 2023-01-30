ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Контент может обидеть российских убийц?" Подоляк обратился к Meta, YouTube і Twitter из-за войны в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк подчеркнул, что война в Украине идет "в прямом эфире"
Подоляк подчеркнул, что война в Украине идет "в прямом эфире"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Через 11 месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину соцсети Facebook, YouTube и Twitter до сих пор не создали алгоритм для объективного освещения этой войны. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 30 января в Twitter.

"11 месяцев войны в прямом эфире не хватило администраторам соцсетей, чтобы изменить алгоритмы для честного освещения захватнической войны РФ в Украине. Meta, YouTube, Twitter, убийства украинцев – слишком сенсативный контент для вас? Или он может обидеть ru-убийц?" – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

30 января Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил, что "вместе с организацией Debunk начинает кампанию по мониторингу случаев недобросовестной блокировки иностранных проукраинских пользователей в социальных сетях".

"Эта кампания является продолжением инициативы Debunk в Литовской Республике, благодаря которой было собрано более 150 доказательств недобросовестного ограничения пользователей за публикации о войне в Украине. Мы стремимся, чтобы все могли свободно делиться информацией и новостями с передовой, беспрепятственно организовывать кампании по сбору средств в поддержку украинцев, усиливать наш голос и общественную поддержку Украины в международном пространстве", – объяснили в СНБО.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Twitter, война, СНБО, YouTube, вторжение, советник, соцсети, украинцы, война России против Украины, дезинформация, соцсеть, контент, Михаил Подоляк, Meta
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась c мечом в руке
Loboda снялась c мечом в руке
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
Галина ГРИШИНА
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Галина ГРИШИНА
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
Галина ГРИШИНА
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (110093)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (54286)
3
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (49326)
4
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (35684)
5
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28705)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (23794)
7
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22772)
8
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (22294)
 
 
 
 