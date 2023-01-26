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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила жителя Ивано-Франковска, который в соцсетях агитировал за "русский мир" и поддерживал Путина

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Во время обысков СБУ изъяла телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности
Во время обысков СБУ изъяла телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности
Фото: Управління СБ України в Івано-Франківській області / Facebook

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Ивано-Франковска, который в соцсетях поддерживал российских оккупантов. Об этом 26 января в Facebook сообщило управление СБУ в Ивано-Франковской области.

По данным спецслужбы, задержанный в соцсетях агитировал за "русский мир".

"В своих профилях мужчина распространял сообщения в поддержку [президента РФ] Владимира Путина и боевиков незаконных вооруженных формирований. Фигурант – бывший советский военный, уроженец России, в Украине живет со времени установления независимости", – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства задержанного СБУ изъяла телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших начатую в 2014 году вооруженную агрессию РФ против Украины, в том числе представителей вооруженных формирований РФ и незаконных вооруженных формирований).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Ивано-Франковск, война России против Украины, обыски, Служба безопасности Украины, русский мир
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