СБУ разоблачила жителя Ивано-Франковска, который в соцсетях агитировал за "русский мир" и поддерживал Путина

По данным спецслужбы, задержанный в соцсетях агитировал за "русский мир".
"В своих профилях мужчина распространял сообщения в поддержку [президента РФ] Владимира Путина и боевиков незаконных вооруженных формирований. Фигурант – бывший советский военный, уроженец России, в Украине живет со времени установления независимости", – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства задержанного СБУ изъяла телефон и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших начатую в 2014 году вооруженную агрессию РФ против Украины, в том числе представителей вооруженных формирований РФ и незаконных вооруженных формирований).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.