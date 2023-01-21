ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я проукраинский, но": Маск предостерег США от помощи Украине в нанесении ударов по Крыму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маск считает, что Крым освобождать опасно
Маск считает, что Крым освобождать опасно
Фото: ЕРА

Если США поддержат решение Украины освобождать Крым от российской оккупации, ответ Москвы может быть опасным для всего мира. Об этом американский миллиардер Илон Маск написал 21 января в Twitter.

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную изданием The New York Times 18 января. В ней шла речь о том, что администрация президента Джо Байдена считают применение атомного оружие Кремлем маловероятным и готова содействовать усилиям Вооруженных сил Украины по деоккупации Крыма, несмотря на риск эскалации конфликта.

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал Маск.

Контекст:

Маск неоднократно комментировал войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия. Так, сначала он высказывал поддержку Украине, а в марте в Twitter вызвал президента РФ Владимира Путина на бой за Украину.

В начале октября 2022 года Маск сформулировал в Twitter гипотетический набор условий, который мог бы обеспечить мирный выход из развязанной Россией войны в Украине, и предложил пользователям проголосовать "за" или "против". Его формула мира предлагает повторные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, что Крым – Россия, а у Украины – внеблоковый статус.

Предложения предпринимателя по поводу войны РФ против Украины раскритиковали известные люди со всего мира. Зеленский также отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию". Зеленский, обращаясь к Маску, сказал, что, если он хочет "понять, что сделала Россия", нужно приехать в Украину и "увидеть это своими глазами".

Теги: Россия, США, Крым, ядерное оружие, Джо Байден, ВСУ, война России против Украины, Илон Маск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
"Мега-харизма", "Красивая и энергичная". Наталья Егорова восхитила ярким образом
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
  Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
"Все буде добре". Полякова выступит в Киеве с концертом, в котором не будет песен на русском языке
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
Титановый Джексон: "Лигу смеха" смотрю, они говорят: "Один патриот из Испании решил поддержать Украину". Я этого патриота знаю. Это смешно
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Сказочке конец, кто слушал – молодец". "Холостяк" Топольский расстался со своей избранницей после завершения шоу
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
"Завтра расскажет о разводе". Квиткова после слухов о расставании с Добрыниным показала видео с его участием
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
Демин назвал новую избранницу Цимбалюка непростой девушкой, которой надо соответствовать. Актер отреагировал
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
"Главное – мотивация. У московита мотивации нет, он обречен". Украинский актер Линартович рассказал, как получил тяжелое ранение в Соледаре
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
Соучредитель модного дома Valentino осудил ракетный удар России по Днепру
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
Украинский кот-блогер Степан украсил обложку журнала Times Monaco
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Юху-у, дождались", "Наконец-то". Дорофеева после официального развода с Dantes сделала заявление (50811)
2
"Даже в страну не возвращайтесь. Если вернетесь, будет беда". Титановый Джексон признался, что разочарован людьми из своего окружения (38518)
3
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина (32583)
4
"Вау! Какие ноги! Ну просто богиня!" Лебедь в купальнике села за руль автомобиля (30206)
5
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию (25726)
6
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16 (21480)
7
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (21005)
8
Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик (18918) G
 
 
 
 