"Я проукраинский, но": Маск предостерег США от помощи Украине в нанесении ударов по Крыму

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную изданием The New York Times 18 января. В ней шла речь о том, что администрация президента Джо Байдена считают применение атомного оружие Кремлем маловероятным и готова содействовать усилиям Вооруженных сил Украины по деоккупации Крыма, несмотря на риск эскалации конфликта.

"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал Маск.