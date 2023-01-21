"Я проукраинский, но": Маск предостерег США от помощи Украине в нанесении ударов по Крыму

Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную изданием The New York Times 18 января. В ней шла речь о том, что администрация президента Джо Байдена считают применение атомного оружие Кремлем маловероятным и готова содействовать усилиям Вооруженных сил Украины по деоккупации Крыма, несмотря на риск эскалации конфликта.
"Я супер проукраинский, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира", – написал Маск.
I am super pro Ukraine, but relentless escalation is very risky for Ukraine and the world— Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2023
Маск неоднократно комментировал войну, которую 24 февраля против Украины начала Россия. Так, сначала он высказывал поддержку Украине, а в марте в Twitter вызвал президента РФ Владимира Путина на бой за Украину.
Предложения предпринимателя по поводу войны РФ против Украины раскритиковали известные люди со всего мира. Зеленский также отреагировал на твит американского бизнесмена, написав: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" – и предложил варианты ответа: "Поддерживающий Украину" и "Поддерживающий Россию". Зеленский, обращаясь к Маску, сказал, что, если он хочет "понять, что сделала Россия", нужно приехать в Украину и "увидеть это своими глазами".