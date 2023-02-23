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Российские пропагандисты покупают синие галки в Twitter и распространяют дезинформацию – исследование

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Исследователи обнаружили десятки пророссийских аккаунтов, получивших синие галочки благодаря нововведению Маска
Исследователи обнаружили десятки пророссийских аккаунтов, получивших синие галочки благодаря нововведению Маска
Фото: depositphotos.com

Российские пропагандисты используют новую платную систему верификации Twitter, чтобы распространять свою дезинформацию. Об этом говорится в расследовании исследовательской группы Reset, которая 22 февраля предоставила свои выводы изданию The Washington Post.

Большинство из десятков таких учетных записей, выявленных Reset, были созданы в прошлом году. Архивные веб-страницы показывают, что эти аккаунты не имели синих галочек до нововведения от нового владельца Twitter Илона Маска, разрешившего получить верификацию за платную подписку.

Пророссийские аккаунты, выявленные Reset, используют различные подходы. Некоторые позиционируют себя как независимые СМИ. Другие – например, @LogKa11, созданный в феврале 2022 года, – делятся в основном пророссийским военным контентом на английском языке со своими более чем 30 тыс. подписчиков, включая публикацию историй российских военкоров.

Этот аккаунт неоднократно повторял кремлевский нарратив о "нацизме в Украине". Например, в декабре он написал, что "у современной Украины есть странная одержимость нацизмом".

Еще один проанализированный в расследовании аккаунт под названием @PutinDirect публикует видео с комментариями президента РФ Владимира Путина с английскими субтитрами и ссылками на полные выступления. На аккаунт подписаны более 75 тыс. человек.

Также исследователи упоминают Twitter-аккаунт @Runews, который существовал более 10 лет, но только сейчас получил синюю галочку. В описании аккаунта только два слова – "гражданский журналист", а его аудитория достигает 260 тыс. подписчиков. Исследователи подчеркивают, что аккаунт занимается жесткой пропагандой, например, предлагая штату Огайо "объявить себя частью Украины в надежде на получение помощи от администрации Байдена". (The Washington Post отмечает, что в публикации пропущено слово "the", это является распространенной ошибкой носителей русского языка).

Reset сообщает, что аккаунт регулярно взаимодействует с контентом, поступающим от российских государственных СМИ – например, RT или его главного редактора Маргариты Симоньян. Он также делится видео из российских СМИ или других пророссийских каналов с содержанием, высмеивающим ЕС, НАТО, Украину, Запад в целом и явно поддерживающим действия России в войне.

К популяризации канала причастен и Маск, который прокомментировал 5 февраля пост о якобы 2500 погибших в Украине солдатах НАТО. Благодаря его комментарию твит чаще показывался большому количеству людей, а число просмотров аккаунта в тот день выросло до почти 15 млн, когда днем ранее было 2,6 млн.

Инфографика: washingtonpost.com
Инфографика: washingtonpost.com

По словам исследователя Марка Оуэна Джонса, профессора Университета Хамада бин Халифа в Катаре, помимо учетных записей троллей, управляемых людьми, пророссийскую дезинформацию распространяют и автоматические учетные записи.

Джонс обнаружил, что ключевая группа влиятельных лиц продвигала теорию заговора о том, что Соединенные Штаты вызвали землетрясение в Турции в качестве наказания за противодействие страны расширению НАТО. Впоследствии их твиты продвигали в соцсети тысячи других аккаунтов, сотни из которых были созданы одновременно в течение нескольких дней в октябре и апреле прошлого года. Почти в 1000 из этих аккаунтов в Twitter также написали, что президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником.

Контекст:

В конце октября Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Twitter, пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, Илон Маск, The Washington Post
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