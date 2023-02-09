SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами на фронте

В Starlink не поясняют, какие меры предприняли с целью помешать украинским военным использовать свой спутниковый интернет для управления дронами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как сообщает агентство, президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия".

В SpaceX знают, подчеркнула она, что военные в Украине используют сервис для связи, "и это нормально". Но компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".

Шотвелл отметила, что контракт SpaceX с украинским правительством был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России. По ее словам, использование Starlink беспилотниками выходит за рамки соглашения.

Президент компании заявила, что SpaceX уже предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным управлять беспилотниками, используя Starlink. Она, пишет Reuters, отказалась сообщить, какие именно ограничительные меры приняла SpaceX.