SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами на фронте

Как сообщает агентство, президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия".
В SpaceX знают, подчеркнула она, что военные в Украине используют сервис для связи, "и это нормально". Но компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".
Шотвелл отметила, что контракт SpaceX с украинским правительством был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России. По ее словам, использование Starlink беспилотниками выходит за рамки соглашения.
Президент компании заявила, что SpaceX уже предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным управлять беспилотниками, используя Starlink. Она, пишет Reuters, отказалась сообщить, какие именно ограничительные меры приняла SpaceX.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.