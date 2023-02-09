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ВОЙНА В УКРАИНЕ

SpaceX ограничила использование Украиной Starlink для управления дронами на фронте

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В Starlink не поясняют, какие меры предприняли с целью помешать украинским военным использовать свой спутниковый интернет для управления дронами
В Starlink не поясняют, какие меры предприняли с целью помешать украинским военным использовать свой спутниковый интернет для управления дронами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Принадлежащая американскому миллиардеру, предпринимателю Илону Маску компания SpaceX предприняла ряд шагов, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий, пишет 8 февраля Reuters.

Как сообщает агентство, президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что Starlink никогда не предназначался для использования "в качестве оружия".

В SpaceX знают, подчеркнула она, что военные в Украине используют сервис для связи, "и это нормально". Но компания против того, чтобы Starlink использовали "в наступательных целях".

Шотвелл отметила, что контракт SpaceX с украинским правительством был предназначен для гуманитарных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и семей, пострадавших от вторжения России. По ее словам, использование Starlink беспилотниками выходит за рамки соглашения.

Президент компании заявила, что SpaceX уже предприняла шаги, чтобы помешать украинским военным управлять беспилотниками, используя Starlink. Она, пишет Reuters, отказалась сообщить, какие именно ограничительные меры приняла SpaceX.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января 2023 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 25 января он сообщил, что в феврале Германия передаст Украине еще 10 тыс. терминалов Starlink.

Теги: Россия, интернет, Украина, военные, вторжение, беспилотники, SpaceX, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Илон Маск, Starlink, российские оккупанты, сервис
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