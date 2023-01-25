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Германия в феврале передаст Украине 10 тыс. терминалов Starlink – Минцифры

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Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., проинформировал 13 января Федоров
Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., проинформировал 13 января Федоров
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Германия в феврале передаст Украине новую партию терминалов спутниковой связи Starlink.

Об этом 25 января в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Записываем интервью с немецкими журналистами издания Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны, – написал Федоров. – Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тыс. Starlink, которые мы получим в следующем месяце".

https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua/posts/pfbid02Pj34GgJimgXoFyDSsZcoWT1udX35GJpPXAY37YRosHzT3puPjR7KdRvKKZFkPoSSl

О том, что Германия выделит Киеву €20 млн на покупку терминалов Starlink, объявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по результатам визита в Украину 10 января.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января Федоров.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов.

Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, помощь, спутник, технологии, интервью, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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