Германия в феврале передаст Украине 10 тыс. терминалов Starlink – Минцифры

Об этом 25 января в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Записываем интервью с немецкими журналистами издания Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны, – написал Федоров. – Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тыс. Starlink, которые мы получим в следующем месяце".

О том, что Германия выделит Киеву €20 млн на покупку терминалов Starlink, объявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок по результатам визита в Украину 10 января.

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс., последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша, проинформировал 13 января Федоров.