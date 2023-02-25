Гордон – россиянам: Вредите оркостану. Чем больше навредите России, тем больше поможете Украине

Он обратился к россиянам.
"Вредите оркостану, не выполняйте ничего, что требует государство, устраивайте партизанскую войну, взрывайте все, что можете, – я имею в виду государственные учреждения, военные учреждения, базы военные, нефтепроводы. Все, чем вы можете навредить России, – делайте, потому что чем больше вы навредите России, тем больше вы поможете Украине", – сказал Гордон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ходе того же стрима Гордон рекомендовал жителям оккупированного Россией Крыма "гадить" захватчикам.
Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет прездента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности".
"В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.
"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.