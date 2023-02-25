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Гордон – россиянам: Вредите оркостану. Чем больше навредите России, тем больше поможете Украине

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Гордон перечислил объекты, которые могут быть целью в ходе партизанской борьбы
Гордон перечислил объекты, которые могут быть целью в ходе партизанской борьбы
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Россияне могут помочь Украине победить армию оккупантов, уничтожая объекты на территории РФ. Об этом 24 февраля во время YouTube-стрима, посвященного годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, заявил основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Он обратился к россиянам.

"Вредите оркостану, не выполняйте ничего, что требует государство, устраивайте партизанскую войну, взрывайте все, что можете, – я имею в виду государственные учреждения, военные учреждения, базы военные, нефтепроводы. Все, чем вы можете навредить России, – делайте, потому что чем больше вы навредите России, тем больше вы поможете Украине", – сказал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ходе того же стрима Гордон рекомендовал жителям оккупированного Россией Крыма "гадить" захватчикам.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет прездента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности".

"В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Министерство внутренних дел РФ объявило Гордона в розыск.

"Я объявляю в розыск МВД России", – заявил Гордон.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, война, партизаны, вторжение, нефтепровод, война России против Украины, власть, россияне
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