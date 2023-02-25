Гордон – россиянам: Вредите оркостану. Чем больше навредите России, тем больше поможете Украине

Гордон перечислил объекты, которые могут быть целью в ходе партизанской борьбы Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Он обратился к россиянам.

"Вредите оркостану, не выполняйте ничего, что требует государство, устраивайте партизанскую войну, взрывайте все, что можете, – я имею в виду государственные учреждения, военные учреждения, базы военные, нефтепроводы. Все, чем вы можете навредить России, – делайте, потому что чем больше вы навредите России, тем больше вы поможете Украине", – сказал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В ходе того же стрима Гордон рекомендовал жителям оккупированного Россией Крыма "гадить" захватчикам.

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