Гордон о переговорах с РФ: Разговор будет только в финале о репарациях и денацификации России. Оставлять эту бешеную обезьяну с гранатой – на это никто не пойдет

"Сегодня все больше говорят о том что, мол, давайте договариваться. Я сразу задаю вопрос: "А как договариваться?" – поинтересовался Гордон.
По его мнению, позиция РФ предсказуема и выгодна, прежде всего, самим оккупантам.
"Ну вот Россия предложит вариант. Вот, давайте прекратим стрелять Вот, кто где находится – там и прекратили Вот, если мы взяли часть Запорожской области, Херсонской там Николаевской [области], то мы там остановимся, перестанем стрелять. И вы остановитесь. Очень удобная для России позиция: они еще и Луганскую область почти всю взяли", – пояснил журналист.
Страна-агрессор, предлагая "перестать стрелять", преследует совсем другие цели, убежден он.
"Нам [оккупантам] надо перевести дух, нам надо накопить вооружение, нам надо ракеты произвести, нам надо отдохнуть, ротацию сделать, набрать новых мобилизованных и так далее. А потом мы пойдем и вас уже до конца добьем Вот так они считают", – заявил Гордон.
Поскольку РФ уже не впервые прибегает к такой "переговорной" тактике, это ни для кого не является новостью, добавил он.
"Пусть не думают что тут лохи все вокруг. Их замыслы мы хорошо видим, хорошо понимаем. Весь мир хорошо понимает их замыслы", – сказал журналист
Властям государства-террориста, по его мнению, нет смысла надеяться, на какие-либо договоренности, поскольку "никаких разговоров с ними не будет".
"С ними будет только один разговор – в финале, когда мы выбьем их с нашей территории полностью, включая Крым и оккупированный Донбасс. И тогда будем с ними разговаривать о репарациях о мирном сосуществовании, о денацификации России, деимпериализации России и демилитаризации России", – убежден Гордон.
По его мнению, денуклеаризация РФ также является необходимой.
"Потому что оставлять эту бешеную обезьяну с гранатой, обвешанную [ими] по пояс – все, больше никто на это не пойдет, больше этого никогда не будет. Пусть эта тупорылая страна не надеется, что она еще сможет обмануть мировое сообщество рассказами о том что "мы же после перестройки, мы сейчас преобразились, мы – демократическая страна", – предупредил журналист.
Гордон тезисно описал путь России от постперестроечной бедности до осознания себя "империей".
"Мы за демократические ценности – дайте "ножки Буша", жрать нечего! Мы продолжаем быть за демократические ценности – поставьте нам заводы, технологии! Давайте, продавайте нам все полупроводники, "мерседесы", чипы, мы демократы-демократы, продавайте еще! Давайте, размещайте свое производство у нас – мы за демократию!" Только оперились, только на ноги встали – все, 2007 год, мюнхенская речь [президента РФ Владимира] Путина. Они, оказывается, империя, оказывается, претендуют на какое-то еще мировое господство, охеревшие сволочи", – высказался он.
Журналист считает, что мир извлек урок из действий России.
"Поэтому больше этот номер у них не прокатит мир все понял возврата назад нет это называется до конца до победного конца уничтожать эту нацистскую диктатуру. Других вариантов нет", – подытожил Гордон.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
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