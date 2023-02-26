Шустер: Вступать в войну Китай не будет. В Кремниевой долине придумывается – в Китае производится

Если Китай войдет в военный альянс с Россией, он получит те же санкции, что и РФ, считает Шустер Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Китай – фабрика мира. Вот так мы относились к Китаю после начала глобализации. Я считаю, что главной движущей силой по глобализации был еще [42-й] президент [США] Бил Клинтон. Глобализация Китаю дала очень много, потому что благодаря глобализации он превратился в фабрику мира. Но и, я вижу, сейчас очень многие производства, особенно американские, уже ищут другие пути", – сказал Шустер.

Он добавил, что на экономику Китая и без того очень сильно повлияла пандемия коронавируса. Еще больше ударили последствия агрессии РФ против Украины.

"Я не знаю, как они планируют будущее, потому что будущее надо планировать. Глобализация страдает явно от этой войны. Цепочки не восстанавливаются, как они видят свое экономическое будущее. Они когда-нибудь вернуться к тому росту, который у них был до COVID-19 и до войны в Украине, до агрессии? Вот они когда-нибудь вернутся? Я в этом совершенно не уверен, потому что я уже вижу, что другие азиатские страны даже где-то их обгоняют", – добавил Шустер.

Кроме того, он напомнил, что 141 страна на Генассамблее ООН поддержала резолюцию о мире в Украине. В то же время Китай воздержался.

"Если он входит в альянс военный с Россией, он получит те же санкции, которые получила Россия, как минимум. Ничего в этом хорошего. Это просто еще один шаг глобализации конфликта, не экономики, а конфликта. То есть Китай с Россией – это уже тревожно. Поэтому если все диктаторы объединятся, даже не диктаторы, а тираны, то есть Иран, Россия, Северная Корея, Китай и там где-то будет гулять неподалеку от них [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, то в общем-то в таком альянсе приятного нет. Я вот в этом ничего приятного не вижу. Я просто очень надеюсь, что [лидер Китая] Си Цзиньпин все же китайской рациональностью возобладает", – сказал Шустер.

Он подытожил, что не думает, что Китай будет вступать в войну на стороне России.

"У [Китая] в центре внимания их национальный интерес, что для них важнее. Пропагандистски они занимают позицию антиамериканскую, очень жесткую… С другой стороны, Америка – их главный торговый партнер. Из Америки они получают [разработки]. В Кремниевой долине придумывается, в Китае производится. Там такая уже очень тесная связь на уровне торговли", – считает Шустер.

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