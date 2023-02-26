ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Вступать в войну Китай не будет. В Кремниевой долине придумывается – в Китае производится

 
|
Если Китай войдет в военный альянс с Россией, он получит те же санкции, что и РФ, считает Шустер
Если Китай войдет в военный альянс с Россией, он получит те же санкции, что и РФ, считает Шустер
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Китай не будет вступать в войну на стороне России, потому что у него тесные торговые интересы с США. Такое мнение высказал телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Китай – фабрика мира. Вот так мы относились к Китаю после начала глобализации. Я считаю, что главной движущей силой по глобализации был еще [42-й] президент [США] Бил Клинтон. Глобализация Китаю дала очень много, потому что благодаря глобализации он превратился в фабрику мира. Но и, я вижу, сейчас очень многие производства, особенно американские, уже ищут другие пути", – сказал Шустер.

Он добавил, что на экономику Китая и без того очень сильно повлияла пандемия коронавируса. Еще больше ударили последствия агрессии РФ против Украины.

"Я не знаю, как они планируют будущее, потому что будущее надо планировать. Глобализация страдает явно от этой войны. Цепочки не восстанавливаются, как они видят свое экономическое будущее. Они когда-нибудь вернуться к тому росту, который у них был до COVID-19 и до войны в Украине, до агрессии? Вот они когда-нибудь вернутся? Я в этом совершенно не уверен, потому что я уже вижу, что другие азиатские страны даже где-то их обгоняют", – добавил Шустер.

Кроме того, он напомнил, что 141 страна на Генассамблее ООН поддержала резолюцию о мире в Украине. В то же время Китай воздержался.

"Если он входит в альянс военный с Россией, он получит те же санкции, которые получила Россия, как минимум. Ничего в этом хорошего. Это просто еще один шаг глобализации конфликта, не экономики, а конфликта. То есть Китай с Россией – это уже тревожно. Поэтому если все диктаторы объединятся, даже не диктаторы, а тираны, то есть Иран, Россия, Северная Корея, Китай и там где-то будет гулять неподалеку от них [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, то в общем-то в таком альянсе приятного нет. Я вот в этом ничего приятного не вижу. Я просто очень надеюсь, что [лидер Китая] Си Цзиньпин все же китайской рациональностью возобладает", – сказал Шустер.

Он подытожил, что не думает, что Китай будет вступать в войну на стороне России.

"У [Китая] в центре внимания их национальный интерес, что для них важнее. Пропагандистски они занимают позицию антиамериканскую, очень жесткую… С другой стороны, Америка – их главный торговый партнер. Из Америки они получают [разработки]. В Кремниевой долине придумывается, в Китае производится. Там такая уже очень тесная связь на уровне торговли", – считает Шустер.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

В феврале западные СМИ сообщили, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Глава ЦРУ Уильям Бернс 25 февраля выразил уверенность, что Китай рассматривает возможность предоставить России летальную помощь для войны против Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Китай, Савик Шустер, ООН, Си Цзиньпин, Виктор Орбан, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Шмыгаль объяснил, почему президент Украины и министры носят милитари-одежду
Галина ГРИШИНА
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Во время нацотбора на "Евровидение 2023" в Финляндии зрители овациями поддержали ВСУ и украинский народ. Видео
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так
Галина ГРИШИНА
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме
Галина ГРИШИНА
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона
Галина ГРИШИНА
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР
Галина ГРИШИНА
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
  I can buy myself flowers. Хит Сайрус о жизни после расставания с Хемсвортом продолжает лидировать в мировых чартах. Видео
Галина ГРИШИНА
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (60830)
2
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (52878)
3
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (52061)
4
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (25718)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (25714)
6
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (24303)
7
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (23106)
8
Plus-size-модель Грэм надела миниюбку для светского выхода (17575)
 
 
 
 