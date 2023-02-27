Ермак заявил, что поставки оружия в РФ будут "большой и опасной ошибкой" для Китая

Ермак: Нужно четко понять, что Китай готов делать, чтобы помочь закончить эту войну Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Будет очень большой и опасной ошибкой, если Китай решит поставлять любое оружие, в частности, то, которое поможет россиянам и дальше убивать украинцев, разрушать гражданскую инфраструктуру. И это будет противоречить той позиции по мирному урегулированию, которую Китай декларирует", – подчеркнул Ермак.

Он отметил, что представленный Китаем план по мирному урегулированию конфликта является "хорошим сигналом потенциальной готовности принять участие в этом процессе", однако "необходимо смотреть на действия" китайской стороны.

"Нужно четко понять, что Китай действительно имеет в виду и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", – сказал глава ОП.