Ермак заявил, что поставки оружия в РФ будут "большой и опасной ошибкой" для Китая

"Будет очень большой и опасной ошибкой, если Китай решит поставлять любое оружие, в частности, то, которое поможет россиянам и дальше убивать украинцев, разрушать гражданскую инфраструктуру. И это будет противоречить той позиции по мирному урегулированию, которую Китай декларирует", – подчеркнул Ермак.
Он отметил, что представленный Китаем план по мирному урегулированию конфликта является "хорошим сигналом потенциальной готовности принять участие в этом процессе", однако "необходимо смотреть на действия" китайской стороны.
"Нужно четко понять, что Китай действительно имеет в виду и что он готов делать, чтобы помочь закончить эту войну", – сказал глава ОП.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования его в войне против Украины.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.