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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Предоставление России оружия повлечет для Китая реальные убытки – Белый дом

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Салливан: Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать дальше
Салливан: Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать дальше
Фото: ЕРА

Китай пока не сделал шагов к предоставлению России вооружения, но США "четко и конкретно, за закрытыми дверями" рассказали о последствиях, которые повлечет такое решение.

Об этом советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN 26 февраля. 

"С нашей точки зрения, эта война создает реальные сложности для Пекина. Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать дальше, будет ли он оказывать военную помощь. Но если он пойдет по этому пути, это повлечет за собой реальные убытки для Китая", – подчеркнул он.

Директор ЦРУ Уильям Бернс говорил в интервью, которое вышло 25 февраля, что США уверены в том, Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения России. По его информации военные неудачи РФ в Украине встревожили и отрезвили главу Китая Си Цзиньпина. Президент США Джо Байден заявил в тот же день, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования его в войне против Украины.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал в интервью, которое вышло 27 февраля, что "не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", как поставка Китаем оружия России. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Китай, санкции, Пекин, Белый дом, КНР, Джейк Салливан
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