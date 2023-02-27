Предоставление России оружия повлечет для Китая реальные убытки – Белый дом

Салливан: Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать дальше Фото: ЕРА

Об этом советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире CNN 26 февраля.

"С нашей точки зрения, эта война создает реальные сложности для Пекина. Пекину придется принимать собственные решения о том, как он будет действовать дальше, будет ли он оказывать военную помощь. Но если он пойдет по этому пути, это повлечет за собой реальные убытки для Китая", – подчеркнул он.

Директор ЦРУ Уильям Бернс говорил в интервью, которое вышло 25 февраля, что США уверены в том, Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения России. По его информации военные неудачи РФ в Украине встревожили и отрезвили главу Китая Си Цзиньпина. Президент США Джо Байден заявил в тот же день, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.