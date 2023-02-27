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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят

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Песков сказал, что сейчас Кремль не видит "никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло"
Песков сказал, что сейчас Кремль не видит "никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло"
Фото: ЕРА

Москва не видит предпосылок к мирному урегулированию войны, которую РФ развязала против Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 27 февраля, комментируя "мирный план" Китая, цитаты приводят ТАСС и "Интерфакс".

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", – заявил Песков. 

Он добавил, что детали плана "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон" и что это "очень длительный и напряженный процесс". 

"Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло", – подчеркнул он, отметив, что пока война продолжается и РФ "движется в сторону достижения тех целей, которые были поставлены". 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины. 

Президент США Джо Байден считает, что этот документ выгоден только России, а верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что "план" не различает жертву и агрессора, ставя их на один уровень.

Критике документ подверг и канцлер Германии Олаф Шольц. В инициативе "нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", подчеркнул он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Китай, Дмитрий Песков, переговоры, КНР, война России против Украины
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