В Кремле "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", – заявил Песков.
Он добавил, что детали плана "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон" и что это "очень длительный и напряженный процесс".
"Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло", – подчеркнул он, отметив, что пока война продолжается и РФ "движется в сторону достижения тех целей, которые были поставлены".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.
Президент США Джо Байден считает, что этот документ выгоден только России, а верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что "план" не различает жертву и агрессора, ставя их на один уровень.
Критике документ подверг и канцлер Германии Олаф Шольц. В инициативе "нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", подчеркнул он.