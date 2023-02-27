В Кремле "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят

Песков сказал, что сейчас Кремль не видит "никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло" Фото: ЕРА

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", – заявил Песков.

Он добавил, что детали плана "должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон" и что это "очень длительный и напряженный процесс".

"Еще раз повторяем, что в настоящий момент не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло", – подчеркнул он, отметив, что пока война продолжается и РФ "движется в сторону достижения тех целей, которые были поставлены".