Китайский "мирный план" не различает агрессора и жертву – Боррель

По его словам, в документе нет актуальных предложений. План повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из них Евросоюз разделяет, но важные моменты в плане отсутствуют, считает он.

"Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя их на один уровень", – сказал глава евродипломатии.

Боррель подчеркнул, что на пути достижения мира в Украине необходимо опираться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, принятую 23 февраля, а также план из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.