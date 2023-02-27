Китайский "мирный план" не различает агрессора и жертву – Боррель

По его словам, в документе нет актуальных предложений. План повторяет хорошо известные позиции Китая, некоторые из них Евросоюз разделяет, но важные моменты в плане отсутствуют, считает он.
"Мы, конечно, будем его анализировать, но уже сейчас понятно, что ключевая проблема в том, что он не очень отличает агрессора от жертвы, ставя их на один уровень", – сказал глава евродипломатии.
Боррель подчеркнул, что на пути достижения мира в Украине необходимо опираться на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, принятую 23 февраля, а также план из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.