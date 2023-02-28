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Яценюк: Китай сегодня – главный спонсор России

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Яценюк: Китайский "мирный план" это абсолютно классическая политика Поднебесной
Яценюк: Китайский "мирный план" – это абсолютно классическая политика Поднебесной
Фото: nfront.org.ua

Китай является ключевым экономическим спонсором России и планирует продавать ей оружие, уверен премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Комментируя китайский "мирный план", Яценюк отметил, что еще до его публикации он в интервью "Еспресо" рассказал, что в нем будет.

"Была одна только ошибка. Я надеялся, что они будут осуждать поставки оружия. Они не сделали это напрямую, и здесь есть две мотивации", – сказал Яценюк.

По его мнению, первая причина в том, что китайцы сами думают о поставках оружия для России, как говорит разведка США. Вторая же состоит в том, что благодаря единству западных союзников оружие Украине поставляют не только американцы, но и европейцы – а европейский рынок и отношения с Европой для Китая крайне важны.

"Все остальное – как по нотам. Я там увидел все, кроме одного – мира для Украины. Я там прочитал обо всем, кроме одного  осуждения российской военной агрессии. Я там увидел прекрасные намерения по отношению только к одной стране  Китаю. А лучшее, что я увидел,  это голосование за резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. И я не увидел, чтобы Китай поддержал эту резолюцию. Это пусть продают где-то на дешевом базаре. Воздержался, или вышел, или в туалет сбегал в тот момент, когда голосовалась эта резолюция,  это все не продается и не покупается. Это поддержка России", – подчеркнул Яценюк. 

Он также попросил обратить внимание на экономические показатели РФ.

"Кто является ключевым экономическим спонсором России? Китай. Скажите, пожалуйста: а какой ключевой валютой в ближайшем будущем станет валюта для России? Китайский юань. Поэтому позиция Китая вообще неприемлема", – заявил политик. 

По его мнению, цель этого текста – показать всему миру, что китайцы – "голуби мира". Причем главные его адресаты – не США, не Европа и даже не Россия, а так называемый глобальный Юг.

"Нам надо показать Африке, Латинской Америке, что мы – миротворцы. Нам надо снять вопрос, например, в Индии, "а где была позиция Китая?". И нам надо продемонстрировать собственному народу, что у нас есть гениальный мирный план. Никто же читать деталей не будет. Все только скажут: "Китай предложил мирный план". Это абсолютно классическая политика Поднебесной. Я там ничего нового не увидел, и это чрезвычайно опасная и неправильная политика по отношению к Украине, к международному праву и даже к тем, на кого это ориентировано: по отношению к своему народу, к африканским странам, Латинской Америке", – подытожил Яценюк. 

Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. 

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. 

В КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен, "но это уже что-то". 

24 февраля Зеленский сказал также, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". В украинской разведке таких фактов пока не увидели. Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Китай, оружие, экономика, военная помощь, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, финансы
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