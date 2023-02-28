Яценюк: Китай сегодня – главный спонсор России

Комментируя китайский "мирный план", Яценюк отметил, что еще до его публикации он в интервью "Еспресо" рассказал, что в нем будет.

"Была одна только ошибка. Я надеялся, что они будут осуждать поставки оружия. Они не сделали это напрямую, и здесь есть две мотивации", – сказал Яценюк.

По его мнению, первая причина в том, что китайцы сами думают о поставках оружия для России, как говорит разведка США. Вторая же состоит в том, что благодаря единству западных союзников оружие Украине поставляют не только американцы, но и европейцы – а европейский рынок и отношения с Европой для Китая крайне важны.

"Все остальное – как по нотам. Я там увидел все, кроме одного – мира для Украины. Я там прочитал обо всем, кроме одного – осуждения российской военной агрессии. Я там увидел прекрасные намерения по отношению только к одной стране – Китаю. А лучшее, что я увидел, – это голосование за резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН. И я не увидел, чтобы Китай поддержал эту резолюцию. Это пусть продают где-то на дешевом базаре. Воздержался, или вышел, или в туалет сбегал в тот момент, когда голосовалась эта резолюция, – это все не продается и не покупается. Это поддержка России", – подчеркнул Яценюк.

Он также попросил обратить внимание на экономические показатели РФ.

"Кто является ключевым экономическим спонсором России? Китай. Скажите, пожалуйста: а какой ключевой валютой в ближайшем будущем станет валюта для России? Китайский юань. Поэтому позиция Китая вообще неприемлема", – заявил политик.

По его мнению, цель этого текста – показать всему миру, что китайцы – "голуби мира". Причем главные его адресаты – не США, не Европа и даже не Россия, а так называемый глобальный Юг.

"Нам надо показать Африке, Латинской Америке, что мы – миротворцы. Нам надо снять вопрос, например, в Индии, "а где была позиция Китая?". И нам надо продемонстрировать собственному народу, что у нас есть гениальный мирный план. Никто же читать деталей не будет. Все только скажут: "Китай предложил мирный план". Это абсолютно классическая политика Поднебесной. Я там ничего нового не увидел, и это чрезвычайно опасная и неправильная политика по отношению к Украине, к международному праву и даже к тем, на кого это ориентировано: по отношению к своему народу, к африканским странам, Латинской Америке", – подытожил Яценюк.

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