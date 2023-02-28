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Подоляк: За девять лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Никаких "мирных планов" до вывода российских войск

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Подоляк: На прекращении огня настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт"
Подоляк: На прекращении огня настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт"
Фото: president.gov.ua

Никаких договоренностей о мире, включающих пункты о прекращении огня до момента вывода российских войск с территории Украины, быть не может, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он написал в Twitter.

"Немедленное прекращение огня"  это бомба замедленного действия. На этом настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированным и набрать военной мощи. За девять лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск",  написал Подоляк.

Подоляк не уточнил, с чем именно связано это сообщение, но в годовщину российского вторжения в Украину МИД Китая представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны.

Подоляк заявлял, что китайский "мирный план" не отвечает украинским интересам, потому что предусматривает только "прекращение огня" как форму замораживания конфликта, а не справедливое его завершение.

Контекст:

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Он состоит из 12 пунктов, и, помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В документе нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.


Теги: Россия, Китай, оккупация, переговоры, прекращение огня, война России против Украины, Михаил Подоляк
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