Подоляк: За девять лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Никаких "мирных планов" до вывода российских войск

"Немедленное прекращение огня" – это бомба замедленного действия. На этом настаивает РФ, чтобы "заморозить конфликт", удержать контроль над оккупированным и набрать военной мощи. За девять лет мы узнали кровавую цену "прекращения огня". Поэтому никаких "мирных планов" до вывода российских войск", – написал Подоляк.

«Негайне припинення вогню» – це бомба уповільненої дії. На цьому наполягає Рф, щоб «заморозити конфлікт», утримати контроль над окупованим і набрати військової потужності. За 9 років ми дізналися криваву ціну «припинення вогню». Тому жодних «мирних планів» до виведення ru-військ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2023

Подоляк не уточнил, с чем именно связано это сообщение, но в годовщину российского вторжения в Украину МИД Китая представил так называемый мирный план со своими идеями по урегулированию войны.

Подоляк заявлял, что китайский "мирный план" не отвечает украинским интересам, потому что предусматривает только "прекращение огня" как форму замораживания конфликта, а не справедливое его завершение.