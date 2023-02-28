Запад может усилить давление на Украину для переговоров с РФ, если Украина не отвоюет территории до осени – Bild

В статье отмечается, что разговоры о том, что нужно усилить давление, если Украина не вернет территории в установленный срок, идут в США и в Германии. Издание называет эти сигналы "фатальными", даже если они еще не озвучены президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Bild отмечает, что это дает понять президенту РФ Владимиру Путину, что слова президента США Джо Байдена "все, что потребуется" были неискренними.

В статье отмечается, что в последние годы все переговоры и соглашения с Путиным привели к тому, что Россия ничем не была связана, выиграла время и в итоге напала на Украину. И теперь Украина может победить только при максимальном сдерживании РФ, пишет Bild.