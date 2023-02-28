Запад может усилить давление на Украину для переговоров с РФ, если Украина не отвоюет территории до осени – Bild

В статье отмечается, что разговоры о том, что нужно усилить давление, если Украина не вернет территории в установленный срок, идут в США и в Германии. Издание называет эти сигналы "фатальными", даже если они еще не озвучены президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Bild отмечает, что это дает понять президенту РФ Владимиру Путину, что слова президента США Джо Байдена "все, что потребуется" были неискренними.
В статье отмечается, что в последние годы все переговоры и соглашения с Путиным привели к тому, что Россия ничем не была связана, выиграла время и в итоге напала на Украину. И теперь Украина может победить только при максимальном сдерживании РФ, пишет Bild.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем.
По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. Начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.
В начале января 2023 года Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой американского Института изучения войны заявил 25 февраля, что институт убежден в победе Украины.