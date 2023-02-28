ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запад может усилить давление на Украину для переговоров с РФ, если Украина не отвоюет территории до осени – Bild

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запад хочет, чтобы Украина деоккупировала свои территории до осени, пишут СМИ
Запад хочет, чтобы Украина деоккупировала свои территории до осени, пишут СМИ
Фото: EPA

Западные страны будут активнее склонять руководство Украины к мирным переговорам с Россией, если Украина до осени не сможет отвоевать оккупированные территории. Об этом пишет издание Bild 27 февраля.

В статье отмечается, что разговоры о том, что нужно усилить давление, если Украина не вернет территории в установленный срок, идут в США и в Германии. Издание называет эти сигналы "фатальными", даже если они еще не озвучены президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Bild отмечает, что это дает понять президенту РФ Владимиру Путину, что слова президента США Джо Байдена "все, что потребуется" были неискренними.

В статье отмечается, что в последние годы все переговоры и соглашения с Путиным привели к тому, что Россия ничем не была связана, выиграла время и в итоге напала на Украину. И теперь Украина может победить только при максимальном сдерживании РФ, пишет Bild.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. 

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. Начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все его даже замечают.

В начале января 2023 года Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников 13 января в интервью ВВС.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой американского Института изучения войны заявил 25 февраля, что институт убежден в победе Украины.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, переговоры, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказал о работе своей команды во время войны
Платье для Бейонсе, самая главная мечта и пошив формы для украинских защитников. Фролов рассказал о работе своей команды во время войны
Галина ГРИШИНА
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Фронтвумен The Hardkiss Санина рассказала, как стала ведущей "Евровидения 2023"
Галина ГРИШИНА
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Как приготовить в духовке овощные котлеты из квашеной капусты. Рецепт от украинского эксперта по питанию
Галина ГРИШИНА
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
  Министр обороны Эстонии Певкур спел хит "Браття українці" вместе с фронтменом группы "Шабля". Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Ефросинина рассказала, как относится к родной сестре Елизавете Ющенко, которая живет в РФ
Галина ГРИШИНА
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
49-летняя Наталья Егорова показала, как сейчас выглядит ее 20-летняя дочь от мэра Киева Кличко
Галина ГРИШИНА
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть
  Арестович: Я понимаю, за что меня любят. Людей невозможно обмануть G
Дмитрий ГОРДОН
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации
Галина ГРИШИНА
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
39-летняя Осадчая восхитилась молодостью и красотой своей матери. 52-летний Горбунов прокомментировал
Галина ГРИШИНА
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом
Галина ГРИШИНА
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
В галстуке и с бумажным стаканом в руках. Новоизбранный президент Чехии Павел пришел на концерт ТНМК в Праге. Видео
Галина ГРИШИНА
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
"В 50 лет остаться одинокой жопой не хочется". 49-летний Суханов объяснил, почему скрывает имя человека, с которым строит личную жизнь
Галина ГРИШИНА
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
"Отговорите меня от этого". Квиткова показала, как выглядит с рыжими волосами
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
alyona alyona в Тель-Авиве спела с победительницей "Евровидения 2018" Неттой Барзилай свой хит "Пушка". Фото
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
В сети показали фото 53-летней Лопес в купальнике со стрингами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (47713)
2
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (38421)
3
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (30917)
4
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30641)
5
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (28839)
6
"Я такого искала очень долго. Мне кажется, я заслуживаю счастья". 32-летняя Миша Романова рассказала о своем бойфренде (10248)
7
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (9475)
8
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (7695)
 
 
 
 