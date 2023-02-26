Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба после встречи с главой ISW

"Завершаю поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Мой организм окончательно сбился с графика часовых поясов, все дни смешались в один длинный день и несколько коротких ночей. Было много всего. Вы наверняка видели в новостях", – написал Кулеба.
В то же время министр отметил, что о встрече с директором ISW хочет рассказать отдельно.
"Это та же организация, с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. И не зря – эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту", – написал он.
По словам Кулебы, на встрече он обменялся с Каган мнениями, "что еще и как можно сделать".
"Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность", – заявил министр.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.