Институт изучения войны убежден в победе Украины – Кулеба после встречи с главой ISW

Кулебе "было приятно" услышать именно от Каган, что ISW уверен в победе Украины Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

"Завершаю поездку в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк. Мой организм окончательно сбился с графика часовых поясов, все дни смешались в один длинный день и несколько коротких ночей. Было много всего. Вы наверняка видели в новостях", – написал Кулеба.

В то же время министр отметил, что о встрече с директором ISW хочет рассказать отдельно.

"Это та же организация, с новостями от которой вы каждое утро начинаете день. Она уже год властвует в украинских заголовках. И не зря – эксперты ISW регулярно предоставляют качественный анализ боевых действий, прогнозы их развития, комментируют, отвечают, обновляют карту", – написал он.

По словам Кулебы, на встрече он обменялся с Каган мнениями, "что еще и как можно сделать".

"Было приятно услышать именно от Кимберли, что ISW убежден в победе Украины. Благодарен команде ISW за их вклад в нашу победу в войне за реальность", – заявил министр.