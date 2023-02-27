Папа римский хочет привлечь Орбана к "мирным переговорам" между Украиной и Россией – СМИ

Планируется, что Франциск посетит Венгрию с 28-го по 30 апреля, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, а также с беженцами из Украины. Ожидается, что одной из основных тем станет война России против Украины и мигранты, цитирует издание открытые только для подписчиков данные агентства AFP. При этом ватиканские обозреватели полагают, что Франциск, возможно, надеется, что Орбан поможет сыграть роль мирного посредника между Украиной и РФ.

Папа Франциск неоднократно обещал сделать "все возможное", чтобы положить конец войне РФ против Украины, в частности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно заявил изданию Index, что в настоящее время идет работа над подготовкой первого с начала полномасштабной войны визита Орбана в Украину. В Офисе президента Украины подтвердили, что приглашали Орбана приехать.

"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", – сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Радіо Свобода".