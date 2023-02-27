Папа римский хочет привлечь Орбана к "мирным переговорам" между Украиной и Россией – СМИ

Планируется, что Франциск посетит Венгрию с 28-го по 30 апреля, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, а также с беженцами из Украины. Ожидается, что одной из основных тем станет война России против Украины и мигранты, цитирует издание открытые только для подписчиков данные агентства AFP. При этом ватиканские обозреватели полагают, что Франциск, возможно, надеется, что Орбан поможет сыграть роль мирного посредника между Украиной и РФ.
Папа Франциск неоднократно обещал сделать "все возможное", чтобы положить конец войне РФ против Украины, в частности стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно заявил изданию Index, что в настоящее время идет работа над подготовкой первого с начала полномасштабной войны визита Орбана в Украину. В Офисе президента Украины подтвердили, что приглашали Орбана приехать.
"Президент Украины неоднократно приглашал премьер-министра Виктора Орбана прибыть в Киев. Сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, в том числе волнующих Венгрию. Мы готовы предложить свои подходы, как это решить", – сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Радіо Свобода".
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он сказал, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". В частности, 14 октября 2022 года Орбан в очередной раз призвал к мирным переговорам РФ и Украину.
В конце января Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что Запад должен понять, что президент России не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, Орбан сказал, что РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. По его словам, "цель России состоит в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину", чтобы Запад не мог "претендовать на нее в качестве приза". Также на этой встрече он сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".