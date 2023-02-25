Папа римский вместе с украинской общиной в Риме посмотрел фильм "Свобода в огне". Ему подарили флаг Украины и браслет "Азовсталь". Фоторепортаж
Фото: Наталья Емченко / Facebook
Папа римский Франциск 24 февраля посмотрел документальный фильм "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" режиссера Евгения Афинеевского вместе с 240 беженцами и членами украинской общины в Риме, а также вместе с ними помолился за мир. Об этом сообщила
пресс-служба Ватикана. На фото с показа видно, что понтифику подарили флаг Украины и он поцеловал его. Директор по коммуникациям компании СКМ Наталья Емченко сообщила
, что также подарила Франциску браслет "Азовсталь"
. После просмотра фильма Франциск встретился с Анной Зайцевой, женой одного из пленных защитников "Азовстали", сообщает Religion Digital
. "Год назад началась абсурдная война против Украины. Останемся рядом с измученным украинским народом, который продолжает страдать, и спросим себя: сделано ли все возможное, чтобы остановить войну? Мир, построенный на руинах, никогда не станет настоящей победой", – заявил
папа римский.