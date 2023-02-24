Россия не сможет победить, но ядерную страну нельзя загонять в угол, это спровоцирует ядерную войну – Орбан

В то же время он отметил, что ядерную страну "нельзя загонять в угол".
"Россия не сможет победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Чем быстрее, тем лучше", – написал Орбан.
* cannot win because the entire western world has lined up behind * . At the same time, * is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2023
Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, в январе на встрече с журналистами в Будапеште он заявил, что Запад должен понять, что президент России [Владимир Путин] не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. Ранее он говорил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой".
Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.