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Россия не сможет победить, но ядерную страну нельзя загонять в угол, это спровоцирует ядерную войну – Орбан

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Орбан: Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры
Орбан: Нам нужны прекращение огня и мирные переговоры
Фото: EPA

Россия не сможет победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. Об этом 24 февраля, в годовщину российского вторжения в Украину, в Twitter написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В то же время он отметил, что ядерную страну "нельзя загонять в угол".

"Россия не сможет победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Чем быстрее, тем лучше", – написал Орбан.

Контекст:

Орбан неоднократно делал заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, в январе на встрече с журналистами в Будапеште он заявил, что Запад должен понять, что президент России [Владимир Путин] не может позволить себе проиграть войну против Украины. Кроме того, по словам Орбана, РФ не может допустить, чтобы Украина вошла в НАТО. Ранее он говорил, что Украина никогда не выиграет войну – "просто потому, что российская армия имеет асимметричное превосходство"; что правительства в Европе рушатся, "как в домино", а цены на российские энергоносители резко выросли; что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой". 

Также он не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.  

Теги: Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, переговоры, российская агрессия, война России против Украины
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