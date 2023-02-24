Россия не сможет победить, но ядерную страну нельзя загонять в угол, это спровоцирует ядерную войну – Орбан

В то же время он отметил, что ядерную страну "нельзя загонять в угол".

"Россия не сможет победить, потому что весь западный мир стоит за Украину. В то же время Россия является ядерной державой, а ядерную державу нельзя загонять в угол, потому что это может спровоцировать ядерную войну. Чем быстрее, тем лучше", – написал Орбан.

* cannot win because the entire western world has lined up behind * . At the same time, * is a nuclear power, and a nuclear power cannot be cornered because they may trigger a nuclear war. We need a ceasefire and peace talks. The sooner the better. #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/PU5X5h4kkH — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2023