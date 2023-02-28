Лукашенко заявил, что "интуитивно чувствует" уникальный момент, когда можно закончить войну в Украине

У Лукашенко спросили, какими ему видятся перспективы российско-украинского конфликта.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно покончить с этим конфликтом. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы", – заявил Лукашенко.

Таким образом он косвенно повторил прошлогоднее утверждение президента РФ Владимира Путина, что Россия "всерьез еще ничего не начинала". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в феврале 2023 года обращал внимание, что союзники Украины пока что задействовали для помощи ей только небольшую часть своих ресурсов и также могут нарастить производство.

По мнению Лукашенко, Россия "готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию", а у Украины якобы "нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий".

Он также заявил, что мирные переговоры с РФ якобы не дает вести Украине Запад. По данным западных СМИ, европейские лидеры, напротив, регулярно призывают президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

"Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры", – сказал Лукашенко, напомнив, что несколько раундов переговоров по мирному урегулированию прошли в Беларуси и Турции. О причинах, по которым они прекратились, он умолчал.

Политик также считает, что России надо "договариваться с украинскими военными", так как Зеленский, которого Лукашенко называет "Володей", "неплохой человек, но очень неопытный".