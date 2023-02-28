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Лукашенко заявил, что "интуитивно чувствует" уникальный момент, когда можно закончить войну в Украине

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Лукашенко представил китайским журналистам ряд штампов пророссийской пропаганды
Лукашенко представил китайским журналистам ряд штампов пророссийской пропаганды
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай заявил, что сейчас наступил момент для прекращения войны в Украине. Об этом сообщило белорусское госагентство БЕЛТА.

У Лукашенко спросили, какими ему видятся перспективы российско-украинского конфликта.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно покончить с этим конфликтом. Другой такой может не быть. Надо воспользоваться этим моментом, пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы", – заявил Лукашенко.

Таким образом он косвенно повторил прошлогоднее утверждение президента РФ Владимира Путина, что Россия "всерьез еще ничего не начинала". Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в феврале 2023 года обращал внимание, что  союзники Украины пока что задействовали для помощи ей только небольшую часть своих ресурсов и также могут нарастить производство.

По мнению Лукашенко, Россия "готова сегодня делать шаги к мирному урегулированию", а у Украины якобы "нет другого пути, кроме как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий".

Он также заявил, что мирные переговоры с РФ якобы не дает вести Украине Запад. По данным западных СМИ, европейские лидеры, напротив, регулярно призывают президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. 

"Я считаю, что Запад и американцы подтолкнули Киев к тому, чтобы не вести переговоров. Россия с первого дня предложила переговоры",  сказал Лукашенко, напомнив, что несколько раундов переговоров по мирному урегулированию прошли в Беларуси и Турции. О причинах, по которым они прекратились, он умолчал. 

Политик также считает, что России надо "договариваться с украинскими военными", так как Зеленский, которого Лукашенко называет "Володей", "неплохой человек, но очень неопытный".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялись четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

30 сентября Путин потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь"

Зимой 2023 года Зеленский подчеркнул, что давление на Украину насчет мирных переговоров "не имеет смысла".

Теги: Россия, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, переговоры, война России против Украины
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