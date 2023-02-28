Лукашенко созвал совещание силовиков после взрывов в Мачулищах и потребовал усилить охрану границ Беларуси

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси. Видеозапись речи Лукашенко опубликована в Telegram "Пул Первого".

"В свете событий внутреннего характера, и прежде всего внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси, – сказал Лукашенко. – У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены... Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе... Это милиция, это КГБ, это военные – мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования".

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн.

В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачилищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".