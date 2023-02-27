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"Хорошая новость". В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси

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А-50 сопровождает атаки РФ крылатыми ракетами по территории Украины, отметил Игнат
А-50 сопровождает атаки РФ крылатыми ракетами по территории Украины, отметил Игнат
Фото: Минобороны России﻿ / Facebook (иллюстративное)

Спикер командования Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси.

Об этом Игнат сообщил 27 февраля в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"У меня есть свои источники информации, но я не могу сказать… сейчас", – заявил он.

По словам спикера командования ВС ВСУ, у России есть девять разведывательных самолетов, повреждение одного из них – "хорошая новость" для Воздушных сил и Украины.

Как рассказал Игнат, оккупанты с помощью самолетов ДРЛО А-50 проводят радиолокационную разведку территории Украины, "сканируют отработку средств ПВО и выявляют их местонахождение, отслеживают взлет, посадку и направления движения авиации" ВСУ.

Самолет также сопровождает атаки РФ крылатыми ракетами по территории Украины, добавил спикер ВС ВСУ.

"Выведение из строя каким-то образом, что бы это ни было, такого самолета… Это уникальный самолет… Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такой самолет, который тоже обеспечивал бы действия нашей авиации и разведки", – отметил Игнат, указав, что у союзников есть такие самолеты.

Контекст:

В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачилищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).

Теги: Россия, Украина, Беларусь, самолет, авиация, Минск, партизаны, разведка, аэродром, война России против Украины, взрывы, Воздушные силы Украины, спикер, потери армии России, Юрий Игнат
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