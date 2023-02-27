"Хорошая новость". В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси

Об этом Игнат сообщил 27 февраля в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"У меня есть свои источники информации, но я не могу сказать… сейчас", – заявил он.

По словам спикера командования ВС ВСУ, у России есть девять разведывательных самолетов, повреждение одного из них – "хорошая новость" для Воздушных сил и Украины.

Как рассказал Игнат, оккупанты с помощью самолетов ДРЛО А-50 проводят радиолокационную разведку территории Украины, "сканируют отработку средств ПВО и выявляют их местонахождение, отслеживают взлет, посадку и направления движения авиации" ВСУ.

Самолет также сопровождает атаки РФ крылатыми ракетами по территории Украины, добавил спикер ВС ВСУ.

"Выведение из строя каким-то образом, что бы это ни было, такого самолета… Это уникальный самолет… Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такой самолет, который тоже обеспечивал бы действия нашей авиации и разведки", – отметил Игнат, указав, что у союзников есть такие самолеты.