"Хорошая новость". В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси

Об этом Игнат сообщил 27 февраля в эфире национального телемарафона, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"У меня есть свои источники информации, но я не могу сказать… сейчас", – заявил он.
По словам спикера командования ВС ВСУ, у России есть девять разведывательных самолетов, повреждение одного из них – "хорошая новость" для Воздушных сил и Украины.
Как рассказал Игнат, оккупанты с помощью самолетов ДРЛО А-50 проводят радиолокационную разведку территории Украины, "сканируют отработку средств ПВО и выявляют их местонахождение, отслеживают взлет, посадку и направления движения авиации" ВСУ.
Самолет также сопровождает атаки РФ крылатыми ракетами по территории Украины, добавил спикер ВС ВСУ.
"Выведение из строя каким-то образом, что бы это ни было, такого самолета… Это уникальный самолет… Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такой самолет, который тоже обеспечивал бы действия нашей авиации и разведки", – отметил Игнат, указав, что у союзников есть такие самолеты.
В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачилищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов. Стоимость борта – $330 млн. Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).