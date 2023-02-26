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Ответственность за взрывы на аэродроме в Беларуси взяли партизаны. В ходе инцидента якобы поврежден самолет РФ

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По данным наблюдателей, пострадал самолет ДРЛО
По данным наблюдателей, пострадал самолет ДРЛО
Фото: wikipedia.org (архив)

Взрывы, которые произошли 26 февраля в Беларуси на аэродроме Мачулищи, где дислоцируются российские военные, были результатом действий партизан. Об этом "Нашай Ніве" сообщил Александр Азаров, глава оппозиционной инициативы BYPOL, в которую входят бывшие силовики.

По данным Азарова, речь идет о действиях белорусских партизан.

Ранее сегодня BYPOL сообщал, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-50, повреждены его авионика и радиолокационная антенна.

По данным инициативы, повреждения серьезные, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Контекст:

ДРЛО А-50 российские оккупанты используют для нацеливания ракет по объектам на территории Украины. В Украине объявляют воздушную тревогу каждый раз, когда с аэродрома Мачилищи взлетают российские А-50 и истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Беларускі Гаюн" отмечает, что пострадавший самолет прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов.

В воздушно-космических силах РФ находится девять таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией "У") – только шесть. Стоимость борта – $330 млн.

Один такой самолет обслуживает 19 человек (пять летного, 11 радио- и три инженерно-технического персонала).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, самолет, партизаны, аэродром, взрывы
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