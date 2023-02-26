Ответственность за взрывы на аэродроме в Беларуси взяли партизаны. В ходе инцидента якобы поврежден самолет РФ

По данным Азарова, речь идет о действиях белорусских партизан.

Ранее сегодня BYPOL сообщал, что в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-50, повреждены его авионика и радиолокационная антенна.

По данным инициативы, повреждения серьезные, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".