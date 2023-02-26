В Беларуси на аэродроме Мачулищи в результате взрывов поврежден российский самолет – "Беларускі Гаюн"

"Сегодня утром на военном аэродроме Мачулищи был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления) А-50. В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна", – говорится в сообщении.

По данным BYPOL, повреждения серьезные, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Информацию о поврежденном самолете подтвердила и мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"Речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета", – отметили там.

На сайте мониторинговой группы указывается, что в районе аэродрома "большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили". Также пользователи интернета обнаружили, что во второй половине дня из чата поселка Мачулищи "целиком вычистили" упоминания о взрывах и силовиках с оружием и в бронежилетах, "внезапно появившихся постах ГАИ, проверке авто и документов водителей, а также о машинах внутренних войск".